桌球／認證林昀儒擠身頂尖 美聯社：中國壓倒性優勢已被終結
東京奧運日前正式落幕，視桌球為「國球」的中國近期透過《環球時報》記者撰文透露，表示世界各國新生代好手人才輩出，「世界強敵越來越多，『乒乓天團』贏得並不輕鬆。」美聯社也指出，中國國家隊本屆奧運已不見過往壓倒性的優勢。
該文寫道，包括女子單打，男子單打準決賽上演球王樊振東與林昀儒的頂尖對決，激烈程度令人窒息，此外混雙部分更是爆冷輸給地主伊藤美誠/水谷隼組合，種種資訊透露中國的敵人從國內拓展至全世界，包括日本的張本智和、台灣的林昀儒以及德國雙雄奧恰洛夫、波爾。
林昀儒與混雙搭擋鄭怡靜都有在中國集訓的經驗，兩人曾至海南省陵水縣與中國國家隊共同進行一個半月的封閉式訓練，而來自日本的伊藤美誠與中國球員交流更加頻繁，曾說道：「中國隊隊員力量大、頭腦聰明，我能在訓練中學到很多，也有很大的提高和成長，很感謝能有一起和她們訓練的機會。」
文內也提到日本實行的「斷代計畫」，乃捨棄中生代選手，挑選年輕小將進行重點培養，其中又以張本智和、伊藤美誠等人最為出名，都是國際賽深具威脅性的好手，可見此計畫是成功的。
而相較日本的斷代計畫，中國的斷代則相對被動了點，本屆東奧男單金牌得主馬龍已經32歲，比新世代球王樊振東大了9歲，而曾被視作中生代的球員並未打出外界所期待的成績。
▪ 無關勝敗金銀銅 東奧場上的真情時刻
▪ 驍勇中華隊 東奧奪牌戰將們的背後故事
▪ 累積12面！台灣體壇光榮的一年 「最強中華隊」東奧獎牌榜
▪ 獎金榜／中華隊好棒！28位選手拿走1.68億國光獎金
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言