日本隊都靠冷門賽拿金？ 網一句話釋疑

2020東京奧運落幕了，中華隊拿下2金4銀6銅的好成績，「麟洋配」羽球男雙、「舉重女神」郭婞淳各自為我國摘下金牌。而日本身為東京奧運地主國，表現也相當出色，共摘下27金14銀17銅，大會排名第3。

本屆東京奧運新增棒/壘球、空手道、滑板、運動攀登、衝浪5個運動種類，共增加62面獎牌，其中日本勇奪6面金牌，包括棒、壘球2金和滑板3金、空手道1金，另有4銀4銅，成為新增運動種類的最大贏家。

有網友在ptt八卦版提問，「日本是不是靠冷門項目在奧運拿金牌的啊？」引起熱烈討論。原po表示，日本在柔道、摔跤、滑板跟空手道四小項就拿了18面金牌，占了67%。而其中光在柔道、摔角兩小項就拿了14面，他也認為都是偏冷門賽事。

網友指出這是地主優勢 ，「倫敦奧運也是這樣啊」、「地主國自選就這樣啊，台灣主辦也可以辦製圖大賽」、「地主優勢總是要用的嘛」、「大家都想衝冷門賺牌數」、「世大運跆拳道品勢台灣成績也不錯」。

至於台灣人最愛的棒球「冷不冷」？網友以全球普及度分析，「棒球確實冷門」、「棒球真的不算熱門啦，排在籃足排網之後」、「棒球超冷門，不要用台灣看世界」、「棒球就6個國家參賽，是冷門中的冷門」、「棒球要24人才拿一金 比其他難太多了」。

也有人認為冷門、熱門難定義，「看你怎界定熱門啊？人口？產值？觀眾？美足只有美國玩，產值吊打奧運九成項目。跳水跟體操除了專練的，有誰在休閒玩這些？」、「比產值的話，棒球絕對是大項啊」、「柔道這個從巴塞隆納奧運就是14項了，實際上也是運動會主要項目被說成冷門？」

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