東奧現代五項慘讓選手分數掛零遭虐 馬王「聖男孩」下場曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
德國現代五項女子選手安妮卡‧史勒在馬術障礙賽中，因馬匹「聖男孩（Saint Boy）」拒絕配合，沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，導致沒通過任何障礙。 新華社
德國現代五項女子選手安妮卡‧史勒在馬術障礙賽中，因馬匹「聖男孩（Saint Boy）」拒絕配合，沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，導致沒通過任何障礙。 新華社

東奧賽事中最令人矚目的那匹馬「聖男孩（Saint Boy）」，慘讓兩位現代五項選手在馬術項目中「掛零」，更遭德國選手教練痛打，令許多網友為牠的下場感到擔憂，如今國際現代五項總會（UIPM）也公開了「聖男孩」的近況。

東奧現代五項包含射擊、擊劍、游泳、馬術和跑步，其中被視為熱門金牌得主的德國女子選手安妮卡‧史勒，就在馬術障礙賽中抽中馬搭檔「聖男孩」。不料牠卻拒絕配合、沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，使得史勒該項目成績掛零，讓她不禁在場上嚎啕大哭；不僅如此，本屆東奧馬術項目中分數掛零的6位選手當中，就有2位抽中馬王「聖男孩」。

針對馬術項目的抽馬環節，選手僅有20分鐘時間能和陌生馬匹交流，正因其不可預測性，也被外界視為現代五項中獨特的魅力之一。然而，此次不少選手卻認為比賽由官方配發的馬匹不確定性過高，德國奧委會也呼籲應改變規則，以保護選手及馬匹；另一方面，社群媒體上也有不少網友為馬匹「聖男孩」的下場感到擔憂。

就在昨（8）日晚間，國際現代五項總會（UIPM）在推特驚喜分享「聖男孩」的近況，文中指出「聖男孩」已返回位在日本滋賀的老家，飼主們也親切提供「聖男孩」回歸牧場的照片，表示「牠現在相當健康，只是賽後看起來有些疲倦。」

馬匹「聖男孩（Saint Boy）」近況曝光。圖／翻攝自推特@UIPM World Pentathlon
馬匹「聖男孩（Saint Boy）」近況曝光。圖／翻攝自推特@UIPM World Pentathlon

東奧國際戰情 2020東京奧運

相關新聞

羽球／4強賽改變獎牌成色的轉捩點 辛德胡：小戴網前幸運分

印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）在奧運羽球女單銅牌戰中贏球，奪下他個人在奧運的第2面獎牌。她凱旋歸國受訪時談到四強戰與戴資穎的交手...

韓國僅拿20面獎牌東奧排16名 韓媒怒酸：國力倒退37年

韓國代表團在本屆東京奧運會拿下6金4銀10銅，共20面獎牌，創下自1984年洛杉磯奧運19面獎牌以來最差成績，韓國媒體《中央日報》也以「韓國體育國力倒退37年」形容東奧國家隊的表現。

跳水王子戴利創下英國紀錄 「不引退」宣言：R開頭的字還不會出現

英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）本屆東京奧運賽事榮獲1金1銅，成為英國史上首位拿過4面獎牌的跳水選手，成績亮眼，成為媒體寵兒，年僅27歲的他已經參加四屆奧運，並宣告觀眾在2024年巴黎奧運還會看到他。

東奧／她奪銀牌獲贈「6噸米」夠吃百年 球評笑評：慎選贊助商

東京奧運已落幕，中華隊拿下2面金牌、4面銀牌及6面銅牌，一共12面獎牌，奪牌的選手都會拿到獎金，但日本桌球國手石川佳純，在東京奧運奪得桌球女子團體銀牌，然而她拿到的獎勵不是獎金，而是重達6公噸的白米，讓不少網友直喊「被迫轉型開米店的奧運選手！」

武士隊田中將大曬出與伊藤美誠合照 網友驚訝：兄妹相認

東京奧運在8日已圓滿落幕，日本棒球對上美國順利奪金，其投手田中將大昨晚參加閉幕式，並在IG發文，貼出與本屆奧運也有亮眼表現的日本桌球女團合照，引起網友熱議。

東奧現代五項慘讓選手分數掛零遭虐 馬王「聖男孩」下場曝光

東奧賽事中最令人矚目的那匹馬「聖男孩（Saint Boy）」，慘讓兩位現代五項選手在馬術項目中「掛零」，更遭德國選手教練痛打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。