田徑／太惡劣！法國馬拉松跑者補給打翻所有水瓶 竟不讓他人喝水？

東京奧運昨天閉幕式之前進行傳統及最重要的賽事男子馬拉松比賽，獲勝者將在閉幕儀式上頒獎，享受最高榮耀，最後由肯亞選手基普柯吉（Eliud Kipchoge）成功衛冕金牌，令所有人感動，特別是在高溫下，面對酷熱天氣的煎熬，能夠完成比賽並且奪冠確實是不容易的事，不過，馬拉松賽事居然出現令人髮指的一幕，令網路一陣撻伐這名法國選手阿姆杜尼(Morhad Amdouni)。

這一幕是阿姆杜尼在水瓶補給站，在補給桌上排列好整齊的水瓶，沒想到阿姆杜尼伸手拿水瓶時，竟是打翻在前一排水瓶後，去拿最後一瓶水，讓別的跑者無法補給，特別在如此高溫天氣下，補充水份來得格外重要。這一幕的行為被網友PO在網路上，馬上就有不少譴責聲浪，甚至有網友就說，「這是報應，還好他只得17名。」

由於巴黎是下屆奧運主辦，對於法國者如此行為，連法國媒體也大加指責，希望避免讓外界對法國運動員有不好印象。

Thoughts on Amdouni knocking over an entire row of water before taking the last one? pic.twitter.com/qrPaSzxLBW — Ben St Lawrence (@bennysaint) August 8, 2021

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