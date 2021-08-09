快訊

東奧／美國獎牌數全球第一 但卻做了這件事日本人怒了

明霸克露橋遭大水沖毀 高市府宣布桃源區3里明天停班課

田徑／太惡劣！法國馬拉松跑者補給打翻所有水瓶 竟不讓他人喝水？

聯合新聞網 / 綜合報導
法國選手阿姆杜尼(倒地)，今年東奧參加一萬公尺及馬拉松賽事。 路透
法國選手阿姆杜尼(倒地)，今年東奧參加一萬公尺及馬拉松賽事。 路透

東京奧運昨天閉幕式之前進行傳統及最重要的賽事男子馬拉松比賽，獲勝者將在閉幕儀式上頒獎，享受最高榮耀，最後由肯亞選手基普柯吉（Eliud Kipchoge）成功衛冕金牌，令所有人感動，特別是在高溫下，面對酷熱天氣的煎熬，能夠完成比賽並且奪冠確實是不容易的事，不過，馬拉松賽事居然出現令人髮指的一幕，令網路一陣撻伐這名法國選手阿姆杜尼(Morhad Amdouni)。

這一幕是阿姆杜尼在水瓶補給站，在補給桌上排列好整齊的水瓶，沒想到阿姆杜尼伸手拿水瓶時，竟是打翻在前一排水瓶後，去拿最後一瓶水，讓別的跑者無法補給，特別在如此高溫天氣下，補充水份來得格外重要。這一幕的行為被網友PO在網路上，馬上就有不少譴責聲浪，甚至有網友就說，「這是報應，還好他只得17名。」

由於巴黎是下屆奧運主辦，對於法國者如此行為，連法國媒體也大加指責，希望避免讓外界對法國運動員有不好印象。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

相關新聞

羽球／4強賽改變獎牌成色的轉捩點 辛德胡：小戴網前幸運分

印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）在奧運羽球女單銅牌戰中贏球，奪下他個人在奧運的第2面獎牌。她凱旋歸國受訪時談到四強戰與戴資穎的交手...

韓國僅拿20面獎牌東奧排16名 韓媒怒酸：國力倒退37年

韓國代表團在本屆東京奧運會拿下6金4銀10銅，共20面獎牌，創下自1984年洛杉磯奧運19面獎牌以來最差成績，韓國媒體《中央日報》也以「韓國體育國力倒退37年」形容東奧國家隊的表現。

跳水王子戴利創下英國紀錄 「不引退」宣言：R開頭的字還不會出現

英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）本屆東京奧運賽事榮獲1金1銅，成為英國史上首位拿過4面獎牌的跳水選手，成績亮眼，成為媒體寵兒，年僅27歲的他已經參加四屆奧運，並宣告觀眾在2024年巴黎奧運還會看到他。

東奧／她奪銀牌獲贈「6噸米」夠吃百年 球評笑評：慎選贊助商

東京奧運已落幕，中華隊拿下2面金牌、4面銀牌及6面銅牌，一共12面獎牌，奪牌的選手都會拿到獎金，但日本桌球國手石川佳純，在東京奧運奪得桌球女子團體銀牌，然而她拿到的獎勵不是獎金，而是重達6公噸的白米，讓不少網友直喊「被迫轉型開米店的奧運選手！」

武士隊田中將大曬出與伊藤美誠合照 網友驚訝：兄妹相認

東京奧運在8日已圓滿落幕，日本棒球對上美國順利奪金，其投手田中將大昨晚參加閉幕式，並在IG發文，貼出與本屆奧運也有亮眼表現的日本桌球女團合照，引起網友熱議。

田徑／太惡劣！法國馬拉松跑者補給打翻所有水瓶 竟不讓他人喝水？

東京奧運昨天閉幕式之前進行傳統及最重要的賽事男子馬拉松比賽，獲勝者將在閉幕儀式上頒獎，享受最高榮耀，最後由肯亞選手基普柯吉（Eliud Kipchoge）成功衛冕金牌，令所有人感動，特別是在高溫下，面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。