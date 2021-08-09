田徑／太惡劣！法國馬拉松跑者補給打翻所有水瓶 竟不讓他人喝水？
東京奧運昨天閉幕式之前進行傳統及最重要的賽事男子馬拉松比賽，獲勝者將在閉幕儀式上頒獎，享受最高榮耀，最後由肯亞選手基普柯吉（Eliud Kipchoge）成功衛冕金牌，令所有人感動，特別是在高溫下，面對酷熱天氣的煎熬，能夠完成比賽並且奪冠確實是不容易的事，不過，馬拉松賽事居然出現令人髮指的一幕，令網路一陣撻伐這名法國選手阿姆杜尼(Morhad Amdouni)。
這一幕是阿姆杜尼在水瓶補給站，在補給桌上排列好整齊的水瓶，沒想到阿姆杜尼伸手拿水瓶時，竟是打翻在前一排水瓶後，去拿最後一瓶水，讓別的跑者無法補給，特別在如此高溫天氣下，補充水份來得格外重要。這一幕的行為被網友PO在網路上，馬上就有不少譴責聲浪，甚至有網友就說，「這是報應，還好他只得17名。」
由於巴黎是下屆奧運主辦，對於法國者如此行為，連法國媒體也大加指責，希望避免讓外界對法國運動員有不好印象。
Thoughts on Amdouni knocking over an entire row of water before taking the last one? pic.twitter.com/qrPaSzxLBW— Ben St Lawrence (@bennysaint) August 8, 2021
▪ 無關勝敗金銀銅 東奧場上的真情時刻
▪ 驍勇中華隊 東奧奪牌戰將們的背後故事
▪ 累積12面！台灣體壇光榮的一年 「最強中華隊」東奧獎牌榜
▪ 獎金榜／中華隊好棒！28位選手拿走1.68億國光獎金
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言