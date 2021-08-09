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東奧／她奪銀牌獲贈「6噸米」夠吃百年 球評笑評：慎選贊助商

聯合新聞網 / 綜合報導
日本桌球國手石川佳純，在東京奧運拿到桌球女子團體銀牌，然而她拿到的卻不是獎金，而是重達6公噸的白米。 圖／攝自石川佳純IG
日本桌球國手石川佳純，在東京奧運拿到桌球女子團體銀牌，然而她拿到的卻不是獎金，而是重達6公噸的白米。 圖／攝自石川佳純IG

東京奧運已落幕，中華隊拿下2面金牌、4面銀牌及6面銅牌，一共12面獎牌，奪牌的選手都會拿到獎金，但日本桌球國手石川佳純，在東京奧運奪得桌球女子團體銀牌，然而她拿到的獎勵不是獎金，而是重達6公噸的白米，讓不少網友直喊「被迫轉型開米店的奧運選手！」

據日本媒體《Sponichi Annex》報導指出，日本桌球國手石川佳純，因為是全國農業協調組合連合會（全農）贊助的選手，所以在獲勝後全農表明將提供她100袋白米、每袋約60公斤、總重量達「6公噸的白米」，且到2022年3月底，還能「不限金額不限人數」在所屬的燒肉餐廳，免費享用燒肉吃到飽。

對此，台灣知名的球評也開玩笑的回應道，「據估算，這些白米可以讓石川佳純吃一百年還有剩。是想吃死誰。慎選贊助商，選土銀送現金」。但事實上，石川佳純並非第一次拿到白米當作獎賞，2016年里約奧運時，她奪下團體銅牌，全農也贈送100袋白米，以及燒肉吃到飽的貴賓卡。

此文一出，不少網友紛紛回應，「直接開便當店或飯糰店……」、「羨慕耶～全家靠她吃飯了」、「被迫轉型開米店的奧運選手」、「小戴現在也是Uber Eats和麥當勞吃到飽吧」、「剛剛看到泰國的跆拳道金牌運動員，是Lotus‘s超市贊助，應該也是可以吃到飽」。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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