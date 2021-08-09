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國內疫苗荒 徐巧芯：赫然發現第二類不斷在「變胖」

日本運動員悲願的金牌責任 「不是第一名」便什麼都不是？

香港01 / 葉詩敏
清水希容拿下銀牌後，在頒獎台上流下眼淚。 路透
清水希容拿下銀牌後，在頒獎台上流下眼淚。 路透

東京奧運頒獎台下，未能摘下金牌的日本選手道歉畫面一再出現。《紐約時報》就這樣的日本現象分析，指出銀牌得主的懺悔反應是由後悔、感謝、責任和謙卑4種心情交織而成。

「我想向在這段艱難時期運作奧運會的相關人員和義工，表達感激之情。最後得到這樣丟臉的結果，我真的很抱歉。」古典式摔跤選手文田健一郎在僅得銀牌後泣不成聲，完全想像不出，這是出自一名銀牌得主口中。

懺悔反映荒謬與不寬容成功標準

然而在今屆奧運，不難看見日本運動員因失金而道歉。25歲的向翔一朗在柔道混合團體決賽中，敗予法國後也道歉起來：「我本想承受多一點，我對團隊裏的每個人都感到抱歉。」而日本金牌希望、前世界「一姐」清水希容在空手道形項目中取得銀牌後，未有拿起銀牌拍照，賽後也向日本大眾道歉。

《紐約時報》在報道指出，日本選手取得銀牌的懺悔表現，似乎反映一種荒謬與不寬容的成功標準，而他們的悔疚通常是在日本媒體連番尖銳的提問之後出現，畢竟日本是主辦國，亦是在新冠肺炎疫情令日本大眾的爭議聲下進行，令選手肩上的壓力更沉重。

日本運動員工會代表律師山崎卓也亦坦言，「假如選手不為只取得銀牌道歉，可能會招來批評。」他指出，日本運動員從小就被灌輸「不是只為自己而戰」這根深柢固的觀念，他們背負的是大人、師長、父母、長輩等期待。

摔跤選手文田健一郎的道歉也可能是有違父親寄望的壓力，他父親是一位著名的摔跤教練，文田在接受日本NHK電視台採訪時，就說自己在取得銀牌後不敢接電話，「我無法接電話，我不知道該對父親說些什麼。」

《紐約時報》同時分析，「日本人道歉」其實也不止於在運動場上，更似是一種文化。當訪客踏入別人家中時，他們會在口頭說聲「對不起」、「不好意思」；休假的員工會為給同事增加負擔道歉、火車遲了一分鐘甚至提前幾秒鐘，列車長也會表示深深的遺憾。一般來說，道歉是一種習慣，而不是責任的聲明。

前奧運選手：付出了努力沒必要道歉

事實上，並不是只有日本選手在錯失金牌後感到沮喪，中國選手廖秋雲在贏得女子舉重銀牌後遺憾落淚，美國女足在4強不敵加拿大後，球員萊特（Carli Lloyd）蹲在球場上雙手抱頭，她賽後坦言很沮喪。不同的是，二人沒有道歉。

報道引用馬拉松運動員有森裕子的例子，曾因為沒有表現出足夠的「謙遜」而受到公眾批評。有森曾在92年巴塞隆拿奧運獲得銀牌，並在下一屆的96年亞特蘭大奧運獲得銅牌。她在亞特蘭大奪牌後表示為自己感到驕傲，隨即惹來一些日媒指責她自戀。

有森說理解為什麼日本運動員不斷道歉，因可以表達一種感激之情，「但我想支持者知道，運動員已付出足夠努力，所以沒必要道歉。」

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文章授權轉載自《香港01》

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