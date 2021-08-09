東奧／未達30金目標 日媒：問題出在羽球上
東京奧運圓滿落幕，地主日本奪下破該國紀錄的27金、14銀、17銅，在總獎牌榜中僅次於美國和中國排名第三，不過，這仍未達成當初日本設定的30金目標，日本媒體《Sponichi Annex》就歸因於羽球項目頻頻失利。
身為奧運主辦國的日本在許多項目都有精彩表現，光柔道就狂掃9金，桌球也繳出1金1銀2銅，反觀羽球項目日本推出號稱史上最強陣容參賽，目標鎖定6面獎牌其中包含3金，但原先的奪牌大熱門男單桃田賢斗、女單奧原希望、男雙渡邊勇大／遠藤大由、女雙福島由紀／廣田彩花紛紛提前爆冷出局，最後僅由混雙組合渡邊勇大／東野有紗搶下銅牌，替日本羽球保住一絲顏面。
《Sponichi Annex》記者大和弘明先前透露，有相關人士表示，本屆奧運雖有中國、南韓、印尼等強隊參賽，但具有地主優勢的日本隊，只要發揮出色應該也有滿大機會能搶下金牌。
如今日本不僅沒得金牌，獎牌數也只有不光彩的1面，這讓指責聲浪逐漸湧現，認為這些日本選手缺乏實戰感覺和動機，讓自己處在被追趕的困境中，在精神能力的強化上明顯訓練不足。
日本羽球國家隊南韓籍總教練朴柱奉先前也曾在記者會上提到，日本羽協去年雖制訂了一系列的集訓計劃，卻因疫情多次被迫中斷，甚至取消或延期。且每次集訓都需要協調各大俱樂部和選手，他在奧運前夕視察各俱樂部的訓練情況，發現不只有選手們缺乏實戰感覺，甚至連教練們都也無法準確掌握選手的狀態。
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