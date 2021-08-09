5人參賽捧回1銀2銅 歐洲小國聖馬利諾奪牌報酬率驚人

人口僅約3.4萬的歐洲小國聖馬利諾只派出5名運動員參加2020東京奧運，便抱回1銀2銅，堪稱本屆奧運奪牌報酬率最高的國家，也改寫了百慕達創下人口最少奪牌國的紀錄。

在美中爭霸戰延燒到奧運戰場，為金牌和總獎牌數量一拚高下的同時，人口數極少的小國在奧運的表現也常引發各界關注。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）報導，澳洲在東京奧運共摘下46面獎牌，包括17面金牌、7面銀牌和22面銅牌，排名第6，僅次於美國、中國、日本、英國和俄羅斯。

澳洲在2016里約奧運以8金11銀10銅名列第10，2012倫敦奧運則以8金15銀12銅排名8，這回名次再上升，更追平了在雅典奧運創下的17金紀錄。

對人口略多於2500萬的澳洲而言，平均每149萬9993人獲得一面金牌，每55萬4345人獲得一面獎牌。這使得澳洲在人均金牌榜上名列第12，人均總獎牌榜排名第14。

人口不到500萬的紐西蘭在東京奧運拿下20面獎牌，得牌數創下歷來新高。

值得注意的是，人口不到300萬的牙買加自1992年來，每屆夏季奧運奪牌表現都優於紐西蘭。

儘管紐西蘭這回表現非常傑出，但就人均獎牌或金牌而言，紐西蘭並非最成功的一國。他們摘下7面金牌，相當於每68萬8890人獲得一金，每24萬1112人獲得一面獎牌。

以人口破百萬的國家來說，紐西蘭的成績傲視群雄，但若以人均金牌而言，百慕達才是贏家。

百慕達運動員達菲（Flora Duffy）在鐵人三項女子組賽事摘金，為百慕達奪下史上首面奧運金牌。達菲的成就也讓百慕達成為夏季奧運會歷來奪金的最小民族。這個位於北大西洋的群島人口不到7萬。

至於在人均獎牌榜方面，位於義大利境內的歐洲小國聖馬利諾拔得頭籌，人口僅3萬3391的聖馬利諾共摘下3面獎牌，相當於每1萬1310人獲得一面，效率高得驚人。

相較之下，人口超過2.73億的印尼只贏得了一面金牌，而印度則是大約每2.76億人拿下一面獎牌。

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