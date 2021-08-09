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羽球／4強賽改變獎牌成色的轉捩點 辛度：小戴網前幸運分

聯合新聞網 / 綜合報導
印度羽球名將辛度在東京奧運奪銅，受訪時提到四強戰中小戴的網前幸運球為比賽關鍵。 路透
印度羽球名將辛度在東京奧運奪銅，受訪時提到四強戰中小戴的網前幸運球為比賽關鍵。 路透

印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）在奧運羽球女單銅牌戰中贏球，奪下個人在奧運的第2面獎牌。她凱旋歸國受訪時談到四強戰，指出戴資穎第一局網前關鍵幸運分為比賽轉捩點，「我認為若我贏得那一局，比賽結果或許會有所不同。」

據《firstpost》報導，辛度近日回到印度舉行記者會，記者提到第一局雙方17：17平手時，小戴的網前幸運球得分，隨後就連下4分拿下該局，第二局的比賽情勢也幾乎朝戴資穎一面倒。對此辛度回應：「是的，這是比賽轉變的地方，我在場上也有感覺到，她那分帶點幸運，那就是她的日子，但我認為若我贏得第一局，比賽結果或許會有所不同。」

辛度表示，在四強戰失利後，她傾全力準備銅牌戰：「教練告訴我，銅牌與第四名之間，有很大的差別。」最終辛度奪下個人在奧運的第2面獎牌。辛度也分享本屆銅牌與里約奧運銀牌的不同，她提到在里約奧運奪牌連自己都感到驚訝，而所有人都期望她能做得好，因此這次壓力更大，「里約的獎牌很特別是因為它改變了我的人生，但東京在我心中也有很特別的位子，因為我頂住壓力拿下獎牌。」

身高179公分的辛度在羽球場上具有相當的攻擊優勢，網前與防守技巧則較弱勢，她坦言這就是與韓國教練朴泰相合作後自己努力加強的部分。辛度說：「國際體壇沒有秘密，我知道這些就是我要改進的目標。」而在與中國選手何冰嬌的銅牌戰中，辛度也展現苦練成果，最終如願收下銅牌。

東奧焦點選手 2020東京奧運 羽球 戴資穎

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