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足球／國腳領獎不穿中國贊助商服飾 巴西奧會將有動作

中央社 / 里約8日綜合外電報導
巴西足球隊在東奧成功衛冕金牌後，穿著Nike球衣上台領獎，將中國贊助商匹克體育提供的領獎服綁在腰間，引發爭議。 美聯社
巴西足球隊在東奧成功衛冕金牌後，穿著Nike球衣上台領獎，將中國贊助商匹克體育提供的領獎服綁在腰間，引發爭議。 美聯社

巴西足球代表隊昨天在東京奧運贏得男子足球金牌後，因為沒穿贊助商提供的領獎服上台領獎引發爭議，巴西奧林匹克委員會（Brazilian Olympic Committee, COB）矢言採取行動。

巴西昨天在延長賽力克西班牙成功衛冕後，穿著耐吉（Nike）球衣上台領獎，中國贊助商匹克體育（Peak Sport Products）提供的領獎服沒穿身上，而是綁在腰間。

耐吉贊助巴西足球隊，匹克體育則贊助巴西奧會。

巴西奧會發聲明說：「巴西奧會不接受巴西足球協會（Brazilian Football Confederation, CBF）與國家足球代表隊成員在頒獎典禮上的態度。」

「巴西奧會將在奧運過後宣布一些措施，以維護奧運、其他運動員以及我們贊助商的權利。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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