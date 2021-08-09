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韓國僅拿20面獎牌東奧排16名 韓媒怒酸：國力倒退37年

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國代表團在本屆東京奧運拿下20面獎牌，為1984年洛杉磯奧運以來最差成績。 美聯社
韓國代表團在本屆東京奧運拿下20面獎牌，為1984年洛杉磯奧運以來最差成績。 美聯社

韓國代表團在本屆東京奧運會拿下6金4銀10銅，共20面獎牌，創下自1984年洛杉磯奧運19面獎牌以來最差成績，韓國媒體《中央日報》也以「韓國體育國力倒退37年」形容東奧國家隊的表現。

韓國在本屆奧運獎牌榜上名列第16名，輸給紐西蘭（7金、6銀、7銅）、古巴（7金、3銀、5銅）和匈牙利（6金、7銀、7銅），而洛杉磯奧運時雖然也才19面，但當時韓國在獎牌榜上排名第十。

攤開韓國過去在奧運的成績，1984年洛杉磯奧運拿下19面獎牌後，1988年的漢城奧運獎牌數達到33面的高峰，直到2012年倫敦奧運都維持在30面上下，不過2016年里約奧運時就已剩下21面，今年守住20大關，但獎牌數量整體仍呈下降趨勢。

報導也指出，本屆韓國射箭雖未達成「5金行」，但仍靠著混團、男團、女團、女子個人奪下4金保住顏面，而過去曾拿過金牌的角力、跆拳道、柔道等格鬥項目，本屆卻一金未得，令自家媒體忍不住大酸「韓國體育國力倒退37年」。

東奧國際戰情 2020東京奧運 南韓

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