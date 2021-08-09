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武士隊田中將大曬出與伊藤美誠合照 網友驚訝：兄妹相認

聯合新聞網 / 綜合報導
日本投手田中將大。 美聯社
日本投手田中將大。 美聯社

東京奧運在8日已圓滿落幕，日本棒球對上美國順利奪金，其投手田中將大昨晚參加閉幕式，並在IG發文，貼出與本屆奧運也有亮眼表現的日本桌球女團合照，引起網友熱議。

田中將大(左下)PO出與女桌隊的合照，網友笑稱與伊藤美誠(右下)「兄妹認親」。圖擷自/田中將大IG
田中將大(左下)PO出與女桌隊的合照，網友笑稱與伊藤美誠(右下)「兄妹認親」。圖擷自/田中將大IG

本屆東京奧運棒球金牌爭奪戰中，日本武士隊靠著投手堅強的戰力，搭配村上宗隆3局上致勝陽春砲，最後以2：0擊敗美國隊，成功摘下隊史第1面奧運金牌。

而5日女子桌球團體賽，中國與日本決賽中，日本抱銀回歸，其中參賽的伊藤美誠在東京奧運獲得了金、銀、銅3色獎牌，完成個人獎牌包色壯舉。而武士隊上投手田中將大參加完閉幕式後，也在IG貼出與日本桌球女團合照，許多台灣網友認為他與女桌隊王牌伊藤美誠眉眼神似，驚道：「是兄妹嗎？」

田中將大的貼文中表示：「剛參加完閉幕式，是很棒的體驗。衷心地感謝大會！」發出他與隊友森下暢仁、鈴木誠也、山崎康晃等人，一起和拿下銀牌的日本女桌隊石川佳純、平野美宇、伊藤美誠合照。網友紛紛留言：「珍貴的照片」也有台灣網友開玩笑稱田中將大與伊藤美誠兩人「兄妹認親了」。

日本桌球選手伊藤美誠。 法新社
日本桌球選手伊藤美誠。 法新社

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運 田中將大 伊藤美誠

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