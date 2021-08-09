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棒球／韓國兵敗犯眾怒 球評狠批：自以為還是世界頂尖

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國棒球隊連銅牌都丟掉，遭批打球態度不佳。 美聯社
韓國棒球隊連銅牌都丟掉，遭批打球態度不佳。 美聯社

東京奧運棒球項目，韓國在銅牌戰敗給多明尼加，以第四名的成績草草作收。不如預期的表現，引來韓國球評、民眾等各方批判，認為無論是球員還是教練，都沒有拿出應有的態度。

根據日本媒體「WOW！Korea」報導，當韓國遭到多明尼加逆轉，以6比10進入到八局下半兩出局時，轉播鏡頭拍到韓國打者姜白虎一臉茫然嚼著口香糖的畫面。此舉引來擔任轉播球評的傳奇球星朴賛浩批判，認為「不能這樣，就算輸也不能出現這種樣子，必須展現積極向前的態度，直到最後都不放棄」。

姜白虎一臉茫然嚼食口香糖的畫面被拍到引發爭議。圖擷取自WOW！Korea
姜白虎一臉茫然嚼食口香糖的畫面被拍到引發爭議。圖擷取自WOW！Korea

韓國媒體還舉田徑隊的禹相赫為例，認為他雖然最後也只拿到第四名，但是他即使失敗仍展現積極態度，被認為這才是符合奧運精神。媒體「JBpress」也指出，韓國女子排球同樣在銅牌戰中失利，但是拚戰精神就有獲得民眾認可。反觀韓國棒球，在銅牌戰還沒開打前，就已經有許多民眾連署，希望即使棒球隊拿下銅牌，政府也不該讓他們免除兵役，可見得整體態度備受質疑。

「朝鮮日報」指出，韓國總教練金卿文自選人起就爭議不斷，例如他挑選許多年輕先發，再讓他們負擔後援的角色。結果因為不適應之下，這些選手們一個個表現不佳，使得專職後援的曹尚佑（培證英雄隊）疲於奔命，總計在韓國的7場比賽中就出賽6場，投了多達146球。而本季目前的韓職全壘打王梁義智在東奧發揮不佳，更讓人惋惜為何沒有選進另一門重砲崔廷，提升陣容深度。

金卿文教練不只用人遭批，帶兵態度也是遭到質疑。在敗給美國確定無緣金牌時，曾表示「並不是為了絕對要奪金才來日本的」、「沒拿到金牌也沒那麼可惜」。後來連銅牌戰都失利，又表示是先發投手的問題，被解讀為把敗戰責任往選手身上推，沒有保護自己的子弟兵。

韓國總教練金卿文（右）的用人與帶兵態度遭到批評。 歐洲新聞圖片社
韓國總教練金卿文（右）的用人與帶兵態度遭到批評。 歐洲新聞圖片社

球評李順喆認為韓國隊「不能沉醉在過去的成績，以為自己還是世界頂尖的水準」、「這樣的恥辱不能再犯第二次，不深刻反省的話，韓國棒球將退化，球迷們也會漸行漸遠」，認為韓國棒球急需徹底檢討。

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