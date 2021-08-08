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拳擊／英國普萊斯東奧女拳摘金 踢拳足球跆拳道樣樣行

中央社 / 東京8日綜合外電報導
普萊斯。 法新社
普萊斯。 法新社

英國女拳手普萊斯（Lauren Price）今天勇奪東京奧運中量級金牌，以5比0擊敗中國的李倩。她青少年就是踢拳世界冠軍，也是出色的足球員和跆拳道選手，傑出的運動表現令人讚嘆。

英國廣播公司（BBC）報導，普萊斯8歲時在作業寫下3個人生目標：成為踢拳世界冠軍、代表威爾斯足球隊征戰國際，以及打進奧運。如今27歲的她不僅達成所有目標，甚至超越，在奧運拿下金牌。

普萊斯3歲起由住在威爾斯南部小鎮的祖父母扶養長大，從小精力旺盛，喜歡足球和跑步。7歲時祖父母想讓她加入田徑隊，但因年紀太小被拒，最後曾任足球教練的祖父透過關係讓她加入一支新成立的足球隊，她也成為隊上唯一女隊員。

普萊斯因熱愛運動消化體力的部分，不久後又開始練踢拳。她當時的教練泰勒（Rob Taylor）成立的道館，培養出今年在東京奧運奪得銀牌的英國女子跆拳道明星威廉斯（Lauren Williams）。

泰勒當年在地方育樂中心指導兒童時和普萊斯結緣。他回憶道：「她拚勁十足，總是想擊手靶訓練，一週會練上7、8、9、10小時，每週練3、4晚。...我們讓她參加比賽，她表現很好，我們就繼續讓她參賽。」「她的渴望和活動力好像永不滿足。」

普萊斯13歲時踢拳賽就和成人對打，也都獲勝；她拿過4次世界踢拳成人組冠軍和一堆歐洲金牌。普萊斯的祖母琳達（Linda）說：「為了踢拳，她有時一晚訓練4小時，對一個只有9、10歲的孩子來說，那樣的訓練時數多得嚇人。」

普萊斯踢拳成績亮麗，但也沒放棄足球。她14歲時加入女子足球隊，17歲前就代表家鄉威爾斯出戰過16歲以下、17歲以下和19歲級以下國際賽事，合計贏過52場比賽，她還在威爾斯19歲級以下女足隊擔任隊長。

此時普萊斯的兒時目標只差打進奧運。她說：「我從小就關心奧運，我記得（2004年雅典奧運）看到（英國女子田徑名將）霍姆斯（Kelly Holmes），國人很開心。那是最盛大的運動賽事，讓我起雞皮疙瘩，我只想有朝一日能參加奧運，無論是哪項運動。」

普萊斯當時除了繼續打踢拳和踢足球，也嘗試加入英國跆拳道協會，並成功入選。她16歲離家搬到曼徹斯特，室友是後來贏過2面奧運金牌的英國跆拳道女將瓊斯（Jade Jones）。此時倫敦奧運將至，離家不適應的普萊斯卻對運動提不起勁。

她說：「我打踢拳時，雙手表現總是比雙腿好。因此我決定回來上拳館。」如今證明，這個決定改變她一生。

普萊斯先前曾為了加強足球後衛技巧而練拳，但這回是她首次開始認真打拳。她的踢拳底子和良好體能，使她不意外突飛猛進，17歲就獲選代表威爾斯出戰世界青少年錦標賽，並打進決賽。

普萊斯此後持續代表威爾斯參加拳擊和足球國際賽事。但當她看到英國女拳手亞當斯（Nicola Adams）和愛爾蘭女拳手泰勒（Katie Taylor）在倫敦奧運摘金時，她決定把重心放在拳擊。

普萊斯先在2014年大英國協運動會拿下中量級銅牌，4年後在同一比賽勇奪金牌，隔年夏天又在歐洲運動會（European Games）摘金，同年秋天首個世界冠軍頭銜到手，為奧運摘金打下基礎。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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