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拳擊／愛爾蘭女拳手摘金 以獅子王精神為座右銘

中央社 / 東京8日綜合外電報導
愛爾蘭女拳手。 新華社
愛爾蘭女拳手。 新華社

迪士尼動畫電影「獅子王」的經典台詞以及謙遜精神，通常和拳擊手沒什麼關聯，但愛爾蘭女拳擊手哈靈頓卻以「獅子王」裡的一句話為座右銘，ㄧ路拿到奧運金牌。

哈靈頓（Kellie Harrington）在奧運最後一天的女子拳擊輕量級比賽摘金。

開幕式那天，她揮舞著愛爾蘭國旗，帶領隊友朝日本民眾鞠躬，感謝日本舉辦奧運。在奧運尾聲，她以「獅子王」裡的「哈庫那馬他他」（hakuna matata）精神，得到金牌。

「哈庫那馬他他」是斯瓦西里語（Swahili），有「不用擔心」或「沒有問題」的意思。

31歲的哈靈頓以最佳方式讓自己業餘選手生涯登上高峰，擊敗巴西的費瑞拉（Beatriz Ferreira）摘金。

談到開幕式的鞠躬，她對記者說：「我們是愛爾蘭人，這個國家的人熱愛付出。我很感謝奧運能夠舉行，我只是想感謝日本民眾讓這件事情發生。」

她說：「我只是覺得我們想說『謝謝』，所以隊伍就那麼做了，我們鞠躬，因為知道這在日本代表尊敬。」

哈靈頓也特別感謝她的競爭對手，特別是和她相同量級的奪牌選手。

她說：「感覺真的很棒，能夠打到這裡，知道2名最好的選手都會全力以赴。我覺得每一個跨過擂台圍繩的人，都已經是冠軍。」

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