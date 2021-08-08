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田徑／印度標槍王邱普拉東奧揚名 高額獎金禮物湧入

中央社 / 新德里8日綜合外電報導
邱普拉。 路透
邱普拉。 路透

印度標槍好手邱普拉昨天摘下印度史上首面奧運田徑金牌後，大量政府獎金與企業禮物湧入。印度體育資源過去長期不足，今年因奧運獎牌數破紀錄，有望為運動員帶來更多關注。

邱普拉（Neeraj Chopra）奪下印度史上首面奧運田徑金牌後，企業和政府承諾提供的現金和禮物價值超過200萬美元（約新台幣5570萬元）。

現年23歲的邱普拉2年前手肘受傷開刀，危及職業生涯，昨天卻在東奧運動場擲出87公尺58的成績摘金，讓印度陷入瘋狂。

邱普拉引領印度迎來最成功一屆奧運成績，共摘下1金、2銀、4銅，他也將是獲得最多獎金的奪牌選手。

邱普拉家鄉哈雅納省（Haryana）政府表示，將給他80萬美元的獎金。其他省政府也總共提供了40萬美元，而一間頂尖教育公司則承諾給予27萬美元。

Byju's科技教育公司負責人拉文德蘭（ByjuRaveendran）表示，印度必須將運動員視為「英雄，好讓我們從愛運動的國度轉變為在運動的國家」。邱普拉也將獲得印度奧運協會（Indian Olympic Association）提供的10萬美元。

所有奪牌運動員回國後都能獲得豐厚獎金，印度奧協將提供5萬3750美元給銀牌得主、3萬3500美元給銅牌得主。

印度是東奧參賽國中官方獎金最豐厚的國家之一。新加坡則是獎金最優厚國家，金牌得主可獲得超過70萬美元。

舉重選手向努（Mirabai Chanu）在開戰首日就為印度摘下一面銀牌，並且說她想吃比薩。一家知名連鎖店馬上表示他們願意提供她終生免費比薩。

對印度體壇而言，獎牌數和獎金都出現戲劇性的好轉。印度在2016年里約奧運會上只拿下2面銀牌，而選手也長期抱怨訓練資源不足。

許多前體育英雄都在運動員生涯結束後陷入窮困，需要基金會的協助，前板球明星葛瓦斯卡（SunilGavaskar）營運的基金會就是其中之一。

兩屆奧運曲棍球金牌得主、近日以95歲高齡逝世的達特（Keshav Chandra Datt），就是每月從葛瓦斯卡的「冠軍基金會」（The Champs Foundation）領取現金津貼的19位前運動國手之一。

印度國家隊前隊長葛瓦斯卡向法新社（AFP）表示，基金會22年來向「退休後生活陷入困境的印度國手」提供協助。

他說：「我們需要經過媒體或口耳相傳才能知道這些運動員的近況，然後在不透露他們身分的情況下進行聯繫。」

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