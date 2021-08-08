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田徑／衛冕奧運馬拉松金牌 基普柯吉跑出傳奇不言退

中央社 / 東京8日綜合外電報導
肯亞選手基普柯吉。 路透
肯亞選手基普柯吉。 路透

東京奧運馬拉松男子賽事今天在札幌登場，最終衛冕金牌的肯亞選手基普柯吉（Eliud Kipchoge）在約30公里處就領先其他跑者，開始獨自前行，追尋個人的不朽成就。

路透社報導，基普柯吉今天展現出奔向自身偉大傳奇的決心。場上的他一度往後瞄了一眼，發現後無來者，他隻身高居史上最偉大跑者，同時也是最偉大奧運選手之一的地位。

雖然奧運主辦單位因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，要日本馬拉松迷們遠離賽場，他們仍不顧要求沿街而立，在終點線為基普柯吉歡呼。跑向終點線的基普柯吉開始微笑。

基普柯吉是史上第3位成功衛冕奧運馬拉松冠軍頭銜的跑者，他說，微笑是自己享受比賽的方式，「那個笑容代表快樂」。

基普柯吉在衝過終點線時向粉絲揮手，拍拍胸膛，並朝空中揮拳。他表示：「我在（奧運）馬拉松連續兩度獲勝，實現了傳奇。現在我希望協助啟發下一代。」

基普柯吉去年10月在倫敦馬拉松罕見吞敗，令外界懷疑他能否保住5年前在里約熱內盧（Rio de Janeiro）拿下的奧運金牌。

現年36歲的他在倫敦之前曾連拿10勝，倫敦馬拉松卻以第8名作收，使得他可能開始走下坡的說法甚囂塵上。所幸他今年4月在荷蘭奪勝平息疑慮，今天的勝利更令任何質疑他能力的聲音匿跡。

基普柯吉以2小時8分38秒完賽，一人搶占奧運馬拉松史上前5快紀錄的兩個位置。此外，他還是世界紀錄保持人，更是能在不到兩小時內就跑完馬拉松的唯一一人。

上月被問及這次奧運是否是他最後一次參賽時，基普柯吉說：「我的運動生涯肯定會自然而然走到終點，我腦中有這個想法，但現在我還想繼續比賽。我還想環遊世界跑步、啟發大家。」

今天賽後他依然不作承諾，只說自己會走一步看一步。

他表示：「我現在要回去了，我會跟教練討論，看看全球有什麼樣的機會。現在我希望享受在東京（奧運）奪勝的感覺。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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