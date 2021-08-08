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水球／塞爾維亞男子水球擊敗希臘 摘下東奧最後一金

中央社 / 東京8日綜合外電報導
塞爾維亞奪得水球金牌，也是本屆最後一金。 法新社
塞爾維亞奪得水球金牌，也是本屆最後一金。 法新社

塞爾維亞男子水球隊今天擊敗希臘，成功蟬聯王座，拿下東京奧運賽事339面金牌的最後一面。隨著賽事結束，為期16天的東京夏季奧運會也將於今晚的閉幕式中劃下句點。

塞爾維亞今天以13比10擊敗希臘，保住了奧運男子水球金牌，拿下這場受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延誤的奧運盛會最後一面金牌。

塞爾維亞捍衛5年前在里約奧運奪下的冠軍寶座，曼迪奇（Dusan Mandic）、亞克希奇（Nikola Jaksic）和普賴諾維奇（Andrija Prlainovic）三人各攻下3分，讓希臘拿下奧運團體比賽首面金牌的願望破滅。

這是塞爾維亞在東奧賽事繼女子跆拳道和空手道後的第3金；希臘則在男子划船和跳遠項目中各奪一金。

今天的閉幕式將於幾近空曠的國立競技場中舉行，為在幾乎無觀眾場館中舉辦的16天賽事劃下句點。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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