自由車／外號「牛下女車神」 香港選手李慧詩奪奧運銅牌

香港34歲單車選手李慧詩今天在東京奧運奪下銅牌。外號「牛下女車神」的她，還是香港第4個穿上象徵單車競技世界冠軍的「彩虹戰衣」的單車選手。

李慧詩上午在東京奧運的場地自由車女子爭先賽上，以3戰2勝擊敗德國選手辛策（Emma Hinze），取得香港在本屆奧運中的第3面銅牌。這也是李慧詩繼2012年倫敦奧運後，個人所獲得的第2面奧運銅牌。

李慧詩中學時期被香港單車聯會挑選參與運動員訓練，2004年決定展開職業生涯，過去曾代表香港參加2010年、2014年及2018年的亞洲運動會，並多次獲得金牌。

由於李慧詩成長於香港牛頭角下邨的緣故，因此她在香港又有「牛下女車神」的稱號。

2013年，李慧詩參加在白羅斯（Belarus）舉行的世界場地單車錦標賽女子500公尺項目時取得冠軍，並得以穿上「彩虹戰衣」，是香港第4名取得這項資格的選手。

除了賽事上的戰績，李慧詩單車頭盔上的獨角獸貼紙，也是她的個人特色之一。據香港01，李慧詩視獨角獸為幸運物，她曾把友人贈送的獨角獸布偶轉贈給一名腦癌病童，希望為他打氣，雖然這名病童最後仍離世。

不過，李慧詩受訪時曾說道，雖然獨角獸不能為那名病童帶來運氣，但「他那份如獨角獸般的堅強，能給我鼓勵」。

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