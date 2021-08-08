田徑／東奧後退休 日本馬拉松好手大迫傑第6名完賽

日本男子馬拉松好手大迫傑今天以第6名完賽東京奧運。他日前宣布東奧結束後將引退，今天透過IG全力為未來的日本跑者加油。

日本經濟新聞報導，東奧男子馬拉松賽事今天上午在北海道札幌市大通公園起跑，世界紀錄保持人、36歲的肯亞跑者基普柯吉（Eliud Kipchoge），以2小時8分38秒達成奧運二連霸佳績。

30歲的日本跑者大迫傑以2小時10分41秒的第6名成績完賽。他日前已宣布，跑完東奧就要退休，他今天說，自己在今天的賽事已用盡全力。

日媒Sponichi Annex報導，大迫傑完賽後更新自己的Instagram（IG）說，為「未來的奧運跑者」加油。

大迫傑今天在東奧賽事前30公里都跑在領先群，但之後漸漸被拋開，直到過了35公里後又超越兩人來到第6名的位置，最後在抵達終點的直線賽道上，臉上帶著笑容、揮舞手臂回應一旁加油民眾的同時跑過終點。

大迫傑賽後透過IG表示，東奧誕生了很多日本奪牌運動員，「跟他們相比，我的賽事結果可能微不足道」。不過，他說，對一直以來勇往直前努力的自己，及那些一直以來支持他的人來說，這是一場值得驕傲的賽事，「這對我來說是任何事都難以改變的勝利」。

大迫傑說，如果未來能有助於其他跑者或孩童們的話，也是令人開心的事，「下次不是誰來跑，就是你來跑」，表達出力挺以下屆奧運為目標的年輕跑者及孩童們的想法。

產經新聞報導，雖然東奧暨帕運組織委員會擔憂疫情擴散，呼籲民眾不要前往馬拉松賽事附近加油，但今天道路兩旁依舊擠滿為日本選手加油的當地民眾。

帶著2歲女兒前來加油的31歲女性說，「大家都跑好快」；她還說，想來看看已決定引退的大迫傑，「雖然（引退）令人難過，但還是希望他能奮戰到最後」。

大迫傑1991年出生於東京都町田市，擅長長跑，是3000公尺及5000公尺項目的日本紀錄保持人，也曾在馬拉松項目締造日本紀錄。

大迫傑在2016年舉行的第100屆日本田徑錦標賽，拿下一萬公尺及5000公尺項目雙料冠軍，並在2017年4月首度挑戰馬拉松。

他的首場馬拉松是2017年的波士頓馬拉松，以2小時10分28秒完賽，名列第3，是繼日本跑者瀨古利彥後，再度有日本跑者站上波士頓馬拉松頒獎台。

大迫傑接下來又在2018年10月的芝加哥馬拉松拿到第3名，並以2小時5分50秒刷新日本跑者設樂悠太同年2月才剛創下的日本紀錄，也是首名跑進2小時6分內的日本人。

2019年的東京馬拉松因為陰雨寒冷，讓大迫傑在29公里左右處被迫生涯首度棄權；但他在2020年東馬捲土重來，打破自己的日本最速紀錄，儘管這項紀錄已在2021年被另一名日本跑者以2小時4分56秒刷新。

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