馬拉松／物理老師訓練3年第28名完賽 喜極而泣難以相信成績

怎樣才是成功？有些運動員認為贏得奧運獎牌才是成功，但亦有些運動員覺得參與及完成奧運已是人生最非凡的成就。來自比利時的女選手歌莉臣（Mieke Gorissen）本身是一位物理及數學老師，3年前才認真練跑，半年前才決定嘗試馬拉松，4個月前才獲得參賽資格，兩個月前還在擔心學生的考試成績，而在昨日（7日）的東京奧運女子馬拉松決賽，她以第28名完成。

當歌莉臣得悉自己的成績後，在鏡頭前開心得痛哭，非常激動；片段之後在網上廣傳，當網友了解過她的故事後，紛紛覺得很奇妙。儘管歌莉臣已經登上奧運舞台，但她強調跑步只是興趣，她十分喜歡做老師，未來仍然以教學及學生為先。

「你跑第28名！」記者告訴剛完成馬拉松的歌莉臣。

「什麼？」歌莉臣錯愕地說。

「28名！」記者再告訴她一次。

「不是吧！」歌莉臣說完之後，拿起肩上的毛巾，掩臉痛哭。

歌莉臣完賽後痛哭，她表示自己是個愛哭鬼。圖／取自Twitter片段截圖

88名選手參加東京奧運女子馬拉松，38歲的歌莉臣是其中一名年紀最大的選手，她賽前坦言目標很簡單：「我只是不想跑吊車尾。人們可能覺得『為何我那麼沒有大志』！我都想有大志，但做人都要現實一點。」最終，歌莉臣跑出2小時34分24秒，以28名完成，成績遠超預期。

歌莉臣是一位馬拉松的初學者，她今年才首次參加馬拉松。雖然她向來有跑步的習慣，但她其實在35歲才正式跟教練學跑步。她說：「在此之前，我會每周跑幾次10公里。」在今年2月底，她贏得比利時一項越野跑冠軍，賽後表示想嘗試馬拉松：「我覺得自己狀態幾好，我很想看看自己跑馬拉松的表現。」

不久，歌莉臣在4月初參加馬拉松比賽，跑出2小時28分31秒，獲得奧運資格。然而，歌莉臣那時的首要目標並非準備奧運，而是幫學生準備考試，她說：「我沒有時間去實地考察。因為我優先是幫助我的學生，盡力幫他們在學期尾的考試做好成績。」待學期完結，歌莉臣到7月中才到日本適應天氣。

雖然歌莉臣已經是奧運運動員，但她未有計劃成為更專業的選手，因為在她心目中，學生永遠是首位。她說：「我本身是一位物理及數學老師，我十分享受這份工作。對於我來說，跑步仍是我的興趣，我已經很滿意現在的成績。」她還擁有物理學的碩士學位，做過研究工作。

跑步之上，備課更重要。圖／取自Instagram＠knitreadrunrepeat

跑步永遠沒有太遲，35歲才起步，也能踏上奧運舞台。歌莉臣說：「如果我在少年時開始跑步，或者對我不是最好。我之後真的跑得很開心。如果我太早開始跑，我可能會用一個不健康的方法，要求自己太高，甚至失去自己。這個年齡開始，正是剛剛好的時候。」

跑步及教學以外，歌莉臣還喜歡針織及閱讀。她都有帶毛冷去東京，「明顯地，我不是唯一一名喜歡針織的奧運選手，因為大家都見到戴利在看台上針織。」她表示喜歡看科普著作及科幻小說。

歌莉臣也喜歡針織。圖／取自Instagram＠knitreadrunrepeat

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文章授權轉載自《香港01》

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