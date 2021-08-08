自由車／英國好手肯尼累計4屆奧運7金 刷新該國紀錄

33歲的傑森．肯尼（Jason Kenny）今天奪得個人的第7面奧運金牌，成為英國史上最成功的奧運選手。他表示，關於退休可能還要三思。

肯尼今天在男子競輪賽以優異表現奪金，拿下個人第7金，也是他的第9面奧運獎牌，超越了拿下6金的英國自由車選手霍伊(Chris Hoy)。

在今天的其他自由車項目，加拿大的密契爾（Kelsey Mitchell）奪下女子爭先賽金牌，美國的瓦倫特（Jennifer Valente）在女子全能賽摘金。

不過，肯尼是所有鎂光燈焦點，他在4屆奧運創下7金2銀的紀錄，總獎牌數超越了獲得5金1銀2銅的退役英國自由車手魏金斯（Bradley Wiggins）。

肯尼在最後階段展開突襲猛衝，超越了馬來西亞的阿旺（Azizulhasni Awang），以及在這屆奧運奪下爭先賽與團體爭先賽金牌的荷蘭世界冠軍拉夫雷森（Harrie Lavreysen）。

肯尼在2016年里約奧運後曾經短暫退休，他目前尚未決定在東京奧運後是否要重回比賽，但承認這次勝利確實令他開始思考。

被問到這是否會是他最後一場比賽，肯尼回答：「如果你今天早上問我，我會說大概是，但現在我感覺非常好，或許會繼續下去。」

肯尼這週大多數的表現似乎光環不再，他在團體爭先賽奪銀，個人爭先賽成績也大不如拉夫雷森。

他說：「今天早上我想，我已經33歲，速度變慢了。以英國自行車界的角度來看，支持的對象應該是某個20歲、以後會越來越快的選手。我沒辦法如我所願進行訓練，開始出現瑕疵。（是否能待在隊上）或許不能由我決定。」

肯尼獲勝後把頭盔拋往空中，朝天揮拳。銀牌和銅牌的阿旺與拉夫雷森在頒獎台上，把肯尼舉到肩頭。

不過肯尼的妻子蘿拉（Laura Kenny）今天沒能替獎牌榜增加陣容，她在2012與2016年蟬聯金牌的女子全能賽項目，僅拿下第6名。

蘿拉在東京奧運拿下麥迪遜賽金牌，以及團體爭先賽銀牌，使得這對「黃金夫婦」的奧運總獎牌數來到15面，包括12面金牌。

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