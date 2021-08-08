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田徑／友誼優先 東奧馬拉松銀牌鼓舞索馬利亞同鄉奪銅

中央社 / 札幌8日綜合外電報導
拿海（左，比利時）與訓練夥伴阿布迪（荷蘭）分別以2小時9分58秒與2小時10分成績披銀奪銅 法新社
拿海（左，比利時）與訓練夥伴阿布迪（荷蘭）分別以2小時9分58秒與2小時10分成績披銀奪銅 法新社

東京奧運男子馬拉松今天銀銅牌戰出現3人相爭局面，略領先的荷蘭選手拿海選擇把友誼看得更重要，他在終點線前鼓勵同樣出身索馬利亞的比利時選手阿布迪，最終兩人銀銅牌到手。

肯亞長跑好手基普柯吉（Eliud Kipchoge）今天輕鬆贏得東奧男子馬拉松金牌，以2小時8分38秒跑完全程。

拿海（Abdi Nageeye）與訓練夥伴阿布迪（Bashir Abdi）分別以2小時9分58秒與2小時10分成績披銀奪銅。兩人雖代表不同國家，但都生於索馬利亞，幼時離鄉。

在42公里長征剩不到1公里時，基普柯吉早已遙遙領先，確保金牌。然而，剩下2枚獎牌卻出現了3人競爭，除了拿海和阿布迪，還有另一名肯亞選手切羅諾（Lawrence Cherono）。

這時，稍微領先一點的拿海慢下腳步，朝著他的朋友阿布迪揮手，這個舉動顯然鼓舞了對方，阿布迪不僅克服了抽筋，也擺脫了切羅諾，奪下銅牌。

拿海說：「在最後800公尺，我想要衝刺，但我想到了阿布迪，我心想，要讓他跑得近一些。」

他說：「我想要幫他，他當時抽筋了，但我仍等他，直到他跑到我身邊。我心想，ok．現在我想要確保（得牌）。」

他笑說：「然後我就跑走了，但仍然回頭張望。事實上，回頭這麼多次有點危險。」

阿布迪說，他在最後3公里時右大腿後肌抽筋，要不是拿海，他可能做不到。

阿布迪表示：「他說，『你必須跑』。如果他今天不在那裡，那會是非常艱難的最後3公里。在訓練時，我們在不同訓練項目各有所長，我們會彼此鼓勵，這就是隊友。」

阿布迪說：「我很高興他贏得第二，也很高興自己拿到銅牌。」

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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