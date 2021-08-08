排球／美國女排東奧3比0擊敗巴西 奪隊史首面奧運金牌

馬拉松是東京奧運最後一天的壓軸比賽，而日本第一位參加奧運的馬拉松選手，有「日本馬拉松之父」稱號的金栗四三在20歲時參加1912年的瑞典斯德哥爾摩奧運，比賽當天因水土不服，加上攝氏32度高溫，途中可能迷路，又中暑昏倒，所幸受到一個農家的照顧，睡到隔天。金栗四三覺得很丟臉，因此沒有知會大會就悄悄返回日本，瑞典當局和奧委會都以為他失蹤了。他返國後並沒有喪志，繼續跑馬拉松和推動這項運動，但絕口不提他1912年搞失蹤的神秘事件，直到54年後才受邀回斯德哥爾摩跑完全程。

2021-08-08 15:40