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排球／美國女排東奧3比0擊敗巴西 奪隊史首面奧運金牌

中央社 / 東京8日綜合外電報導
美國女排擊落巴西奪冠。 新華社
美國女排擊落巴西奪冠。 新華社

東京奧運今天舉行女子排球項目決賽，美國隊終場以3比0擊敗巴西，拿下美國女排史上首面奧運金牌。

美國隊曾在2008和2012年奧運決賽輸給巴西隊，奪銀飲恨。今天終於在東京有明體育館勝出，報了當年輸球之仇。

銅牌戰方面則是由塞爾維亞擊敗韓國。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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