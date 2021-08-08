桌球／中國不再全稱霸 有人稱應停止「養狼計劃」

中國過去是桌球強國，許多國家的桌球選手都曾在中國受訓。不過，今年中國桌球隊成績不如以往，在國內引起「養狼」的討論，有人認為應該停止訓練他國選手，以免危及中國隊。

德國之聲報導，中國素來在國際桌球賽事獨霸一方，奧運桌球史上32面金牌中僅有4面非由中國拿下。

曾在中國訓練3年的荷蘭桌球女子單打名將弗里塞科普（Bettine Vriesekoop）甚至說過，如果歐洲長時間無法和中國隊抗衡，桌球或會自奧運消失，因國際奧委會要求桌球運動要在各國均衡發展。

2009年，為讓桌球在其他國家也能興盛，當時剛上任中國桌球協會主席的蔡振華提出「養狼計劃」，透過讓中國教練和球員出國交流，或讓外國選手到中國訓練，以協助培育外國選手。

這屆東京奧運的桌球男女混雙金牌戰，日本選手伊藤美誠和水谷隼擊敗中國代表劉詩雯及許昕，拿下日本史上首面桌球金牌。

其中，伊藤美誠及另一名日本選手張本智和、德國男子單打銅牌得主奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）及台灣混雙銅牌代表林昀儒、鄭怡靜，都曾在中國參加聯賽或接受集訓。奧恰洛夫甚至在勝利後專門在微博發文，向中國教練陳宏宇致謝。

對於近年新一代國際桌球選手冒起，澎湃新聞報導表示，中國終於在東京奧運上感受到「養狼」帶來的衝擊與挑戰。

中國網友則對此展現出民族主義情緒。伊藤美誠與水谷隼贏得金牌後，兩人的社群媒體都被對比賽結果不滿的中國網民「出征」。

伊藤美誠後來在女子桌球單打金牌賽輸給中國名將孫穎莎，中國網民一片叫好。中國青年報的評論稱，「養狼計劃」的重點在於讓中國桌球選手在危機感中保持強大，「只有完爆像伊藤美誠這樣一心一意以戰勝中國乒乓球隊為目標的『偏執型選手』時才會過癮。」

不過，雖然各國桌球好手輩出，但這屆奧運除了混雙項目外，在男女子單打、男女團比賽上，金牌依舊由中國隊包下。

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