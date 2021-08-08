香港本屆奪6面獎牌 成績史上最佳
東京奧運賽事今天進入最後階段，香港單車女選手李慧詩上午在場地自由車女子爭先賽上，為香港摘下第3面銅牌。香港隊共計收穫1金2銀3銅，成績創歷來最佳紀錄。
綜合香港電台、香港01報導，李慧詩上午在場地自由車女子爭先賽銅牌戰中，以3戰2勝擊敗德國選手辛策（Emma Hinze），奪下香港隊的第3面奧運銅牌。
這次東京奧運，香港派出46名運動員出戰，收穫1面金牌、2面銀牌、3面銅牌，創歷來最好成績。
此前，香港擊劍男子選手張家朗已於7月26日奪下金牌。
香港游泳女子選手何詩蓓則在7月30日的200公尺和100公尺自由式比賽中，摘下2面銀牌。
另外，香港桌球女子團體及空手道女子選手劉慕裳，則在8月5日分別於團體賽和個人形賽事中獲得銅牌。
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