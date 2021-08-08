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棒球／南韓棒球隊爭銅失利 自家媒體怒批「井底之蛙」

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓棒球隊連銅牌都丟掉，球員臉色沉重。 美聯社
南韓棒球隊連銅牌都丟掉，球員臉色沉重。 美聯社

昨天（7日）的東京奧運棒球銅牌戰，南韓守護神吳昇桓在球隊領先1分的情況下登板投球，卻僅投0.1局狂失5分，最終南韓以6：10敗給多明尼加，與銅牌失之交臂。4日以來3連敗的成績讓南韓媒體也看不下去，紛紛撻伐「井底之蛙」、「橫濱慘案」。

自2008年北京奧運後，棒球於本屆再度被納入奧運比賽項目，參賽國家共有6隊，以小組賽、淘汰賽的方式進行，南韓先在小組賽中不敵美國，分組排名第二，後期的淘汰賽開始更接連敗給日本、美國，最後在銅牌戰輸給多明尼加，成績3勝4敗，無緣衛冕，更與獎牌擦身而過。

賽後南韓媒體對於球隊「走鐘」的表現毫不留情地批評，《韓聯社》的標題便寫著「淪為井底之蛙的南韓棒球」，也評論代表隊的實力只有2A水準，除了指出技不如人外，也認為南韓棒球隊未打出成績，也沒有帶給人們感動。《OSEN》和《Mksports》則分別以「東京慘案」以及「橫濱慘案」來形容南韓棒球在本屆奧運的大失利。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運 南韓 棒球

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