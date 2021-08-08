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棒球／南韓棒球隊爭銅失利 自家媒體怒批「井底之蛙」

體操／再現橋本大輝時刻 以色列女將失誤仍破俄20年連霸

香港01 / 袁志浩
阿舒琳在表演中途跌彩帶，但仍獲得高分。圖／取自路透社
阿舒琳在表演中途跌彩帶，但仍獲得高分。圖／取自路透社

日本體操代表橋本大輝日前於男子個人全能賽跳馬項目犯錯，卻仍獲高分擊敗中國的蕭若騰奪金，當時惹起爭議。

周六（7日）舉行的藝術體操個人全能賽重演類似爭議，以色列選手阿舒琳（ASHRAM Linoy）在掉彩帶下照樣得到高分，爆冷摘金，中國網友把兩個事件相提並論。

東京奧運今日舉行藝術體操個人全能賽，運動員需分別以圈、球、棒及彩帶進行表演，總分最高者獲勝。

以色列選手阿舒琳（ASHRAM Linoy）在完成首三項後得84.5分，輕微領先次席的三屆世界冠軍、俄羅斯奧委會運動員甸娜艾華蓮娜（AVERINA Dina）的83.65分。

最後的彩帶項目，阿舒琳率先出場，卻在表演中途翻筋斗時不慎鬆手，把彩帶掉在地上，她回身拾起彩帶後繼續完成動作，最終仍然獲得23.3分。

其後出場的甸娜艾華蓮娜在零失誤情況下完賽，結果得24分，惟在總成績仍跟阿舒琳相差0.15分，屈居銀牌。俄羅斯雖曾對賽果提出上訴，但遭駁回。在公布結果的一刻，阿舒琳興奮得跟身邊的工作人員相擁；這位22歲女生，成為以色列史上第三位奧運金牌得主，亦是首位女性奧運冠軍。

甸娜艾華蓮娜在落敗後眼泛淚光。圖／取自路透社
甸娜艾華蓮娜在落敗後眼泛淚光。圖／取自路透社

俄國「雙保險」失靈

相反，甸娜艾華蓮娜卻顯得相當失落，鏡頭更拍到她眼泛淚光。

皆因俄羅斯在奧運藝術體操個人全能賽已雄霸超過20年，她們在2000年悉尼奧運開始，已連續5屆奪金而回。

俄羅斯今屆派出甸娜艾華蓮娜及其孖生姐姐阿蓮娜艾維蓮娜（Arina Averina）參賽，兩人包辦自2016年里約奧運後所有大型賽事冠軍，在今屆初賽也是頭兩名晉級，被視為「雙保險」。

阿舒琳能夠打破壟斷，自然令人驚訝，也質疑裁判的評分。

網友為俄羅斯抱不平

有網友指出，阿舒琳在初賽中選用同一套動作，在沒有失誤下，才獲得23.5分；也認為若運動員在比賽中跌彩帶，應被扣至少於20分。

他們更把早前日本體操代表橋本大輝在個人全能跳馬項目中、右腳明顯出界下仍獲高分的事件相提並論。「體操打分機制再次上演，橋本的腳和阿舒琳的（彩）帶。」、「這還用比？直接頒獎吧」、「真的無語」、「這哪是以色列創造的歷史？是裁判創造的歷史吧」。

阿舒琳賽後表示：「我並不孤單，現場有很多人為我打氣。能夠站在頒獎台最頂點是我的夢想，感覺很美妙，這是很瘋狂的經歷，我仍然十分興奮，很高興努力有回報。」

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文章授權轉載自《香港01》

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