男排／33年後 子承父業阿根廷男排東奧力克巴西摘銅

阿根廷男子排球隊時隔33年，繼1988年漢城奧運獲得銅牌後，今年2020東京奧運再次上演對抗巴西打滿五局、取下銅牌的榮耀，而這不是唯一的巧合。

東奧排球場旁，阿根廷球隊背號7號主攻手法昆多．康特（Facundo Conte）與他父親阿根廷體育台TyCSports轉播員雨果．康特（Hugo Conte）相擁，21歲的法昆多在阿根廷父親節（今年是6月20日）曾在推特（Twitter）寫下「能作為強者（雨果）的兒子，我無比驕傲，與他一起分享對排球的熱愛！」

雨果．康特是阿根廷排球傳奇人物之一，也是1988年阿根廷排球隊在漢城（現稱首爾）奧運取得銅牌的球員之一，是球隊快攻手兼中央位。他如今擔任阿根廷體育台TyC Sports轉播員，親自在東京奧運轉播台上見證兒子與阿根廷隊奪下銅牌，連聲驚呼後激動落淚，無法言語。

在法昆多成長過程中，十幾歲的他曾懷疑過自己是否適合打排球，質疑自己有沒有天分或僅是爸爸的「繼承者」，2012年被選進阿根廷男排國家代表隊，這幾年和隊伍參加比賽，透過表現讓他不再懷疑自己，更加熱愛排球。

雨果也教兒子在練球時學習觀察，察覺在球場上得到的回饋，十年前媒體訪問法昆多，問他「若你從爸爸身上重現一件事，是什麼呢？」他回答：「他（爸爸）得了一面奧運獎牌，希望我將來也能得到一面。」

夢想實現後，法昆多賽後受訪時表示，儘管經歷了非常多的事，但摘下奧運獎牌，非常開心能突破這一關卡。

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