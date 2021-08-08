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田徑／男子馬拉松 肯亞選手輕鬆衛冕金牌
肯亞長跑好手基普柯吉今天輕鬆贏得東京奧運男子馬拉松項目金牌，以2小時8分38秒跑完全程。這是他連兩屆奧運在馬拉松項目摘金，更加站穩當今最偉大馬拉松選手地位。
荷蘭選手拿海（Abdi Nageeye）與比利時選手阿布迪（Bashir Abdi）分別以2小時9分58秒與2小時10分成績披銀奪銅。
36歲的基普柯吉（Eliud Kipchoge）是史上第3位連莊奧運男子馬拉松金牌的選手，過去只有衣索比亞選手畢奇拉（Abebe Bikila）和東德選手席爾品斯基（Waldemar Cierpinski）分別在1960與1964年以及1976與1980年寫下此項紀錄。
基普柯吉2008年奧運摘下男子5000公尺銀牌，2004年則在5000公尺項目得銅，至今已有4面奧運獎牌在手，而他同時也是馬拉松世界紀錄保持人。
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