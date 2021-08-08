東奧土耳其2金2銀9銅 總獎牌數刷新隊史紀錄
東京奧運土耳其代表團昨天各有一面金牌、銀牌、銅牌進帳，使得獎牌數為2金、2銀、9銅，總獎牌數刷新1948年倫敦奧運12面的紀錄。
土耳其女子拳擊手蘇梅內麗（Busenaz Surmeneli）、恰克羅魯（Buse Naz Cakiroglu）昨天分別在69公斤、51公斤量級摘金、奪銀；空手道好手阿克塔什（Ugur Aktas）則在男子75公斤以上級披銅。
阿克塔什的銅牌是東奧土耳其代表團第13面獎牌，刷新奧運隊史總獎牌數紀錄。不過1948年倫敦奧運土耳其代表團拿下6金、4銀、2銅；1960年羅馬奧運則有7金、2銀，獎牌「成色」較東奧的表現亮眼。
空手道在東奧首度成為奧運正式項目，土耳其拿下1銀、3銅，總獎牌數居參賽各國之冠。另外，土耳其在角力、跆拳道項目分別拿到3面、2面銅牌。
女子拳擊手蘇梅內麗之外，土耳其代表團陣中另一位金牌好手加佐茲（Mete Gazoz）在男子個人射箭奪冠。兩面金牌分別是土耳其在奧運拳擊和射箭項目歷史首金。
另外，體操選手阿熱江（Ferhat Arican）在雙槓項目奪銅。這面獎牌是土耳其體操史上首面奧運獎牌。
兩名土耳其選手今天將參加男子馬拉松比賽。東京奧運定當地時間今晚在國立競技場舉行閉幕典禮。
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