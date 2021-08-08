巴西一日進帳三金 男足衛冕成功

巴西運動員7日在東京奧運連奪3面金牌，包括男子足球衛冕成功，使得巴西隊在東京平了單屆參加奧運的7面金牌紀錄，而且還有機會再添兩面金牌。

憑藉奎洛茲（Isaquias Queiroz）和孔塞桑（Herbert Conceição）分別在男子單人加拿大式艇1000公尺和男子拳擊75公斤級勇奪金牌，以及男子足球以2比1勝西班牙稱冠的成績，目前巴西在本屆奧運已經獲得和在2016里約奧運一樣的獎牌數，包括7金、4銀、8銅，在獎牌榜排名第12。

2016里約奧運巴西是地主國，有465位選手參賽，東京奧運巴西隊一共有302位選手，獲得的獎牌主要集中在單人項目，而來自東北部和女性運動員，更是巴西在東京奧運的奪金焦點。

像是第一面金牌就由出生於北大河州（Rio Grandedo Sul）的衝浪好手費瑞拉（Ítalo Ferreira）拿下。

女子體操選手安德拉德（Rebeca Andrade）則是巴西第一位在單屆奧運會上獲得兩面獎牌的女性，一面個人全能銀牌，另一面跳馬金牌。

瑪婷‧格雷爾（Martine Grael）和孔濟（KahenaKunze）在帆船女子49er FX級衛冕成功，為巴西拿下東京奧運第三面金牌。

出生於東北部巴伊亞州（Bahia）的古尼雅（AnaMarcela Cunha）本週在女子10公里馬拉松游泳比賽奪得金牌，是巴西第一位在奧運這個項目獲得金牌的運動員。

7日在男子單人加拿大式艇1000公尺和男子拳擊75公斤級奪得金牌的奎洛茲和孔塞桑，也都來自巴伊亞州。

8日東京奧運最後一天，如果巴西女子排球在決賽勝美國，女子拳擊選手費瑞拉（Beatriz Ferreira）在60公斤級決賽擊敗愛爾蘭隊選手哈靈頓（Kellie AnneHarrington），將為巴西再添兩金。

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