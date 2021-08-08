男排／法國擊敗俄羅斯奪首金
東京奧運男子排球決賽，法國隊鏖戰5局擊敗俄羅斯奧林匹克委員會代表隊，奪得法國史上首面奧運男排金牌。俄羅斯屈居銀牌，阿根廷爆冷扳倒2016年里約奧運金牌巴西隊得銅牌。
路透社報導，排名世界第4的法國隊，以25比23、25比17、21比25、21比25和15比12，擊退排名世界第2的俄羅斯隊奪金。
俄羅斯因為禁藥問題2022年前遭到禁賽，改以「俄羅斯奧林匹克委員會」名義參加，簡寫為「ROC」。
稍早前在銅牌爭奪戰，阿根廷也鏖戰緊張5局，終場以3比2爆冷扳倒排名世界第一的巴西贏得銅牌，落敗的巴西是自2000年以來首度未獲奧運獎牌空手而歸。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言