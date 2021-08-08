男排／法國擊敗俄羅斯奪首金

東京奧運男子排球決賽，法國隊鏖戰5局擊敗俄羅斯奧林匹克委員會代表隊，奪得法國史上首面奧運男排金牌。俄羅斯屈居銀牌，阿根廷爆冷扳倒2016年里約奧運金牌巴西隊得銅牌。

路透社報導，排名世界第4的法國隊，以25比23、25比17、21比25、21比25和15比12，擊退排名世界第2的俄羅斯隊奪金。

俄羅斯因為禁藥問題2022年前遭到禁賽，改以「俄羅斯奧林匹克委員會」名義參加，簡寫為「ROC」。

稍早前在銅牌爭奪戰，阿根廷也鏖戰緊張5局，終場以3比2爆冷扳倒排名世界第一的巴西贏得銅牌，落敗的巴西是自2000年以來首度未獲奧運獎牌空手而歸。

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