快訊

棒球／爆如雷掌聲！2:0完封美國 日本終於奪金

不斷更新╱雨彈未歇仍需警戒 明天全台停班課這裡查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／2：0完封美國！日本武士隊終於奪金

聯合報 / 特派記者蘇志畬／橫濱即時報導
東京奧運棒球金牌戰，日本隊第8棒村上宗隆開轟。特派記者余承翰／橫濱攝影
東京奧運棒球金牌戰，日本隊第8棒村上宗隆開轟。特派記者余承翰／橫濱攝影

東京奧運金牌戰今晚在橫濱球場開打，日本武士隊靠著森下暢仁的好投，與牛棚投手聯手完封美國隊，加上村上宗隆打破僵局的陽春砲，拿下隊史首面奧運棒球金牌，現場的日本奧運相關人員響起如雷掌聲。

日本自1984年棒球還是示範項目時奪金後，就未再拿過金牌，今年背負著地主球迷期待，從分組賽到複賽連贏5場，成為1992年棒球改為正式項目以來，第一支拿下金牌的主辦國隊伍。

日美之戰形成投手戰，日本在3局下先找到突破口，村上宗隆硬是將球撈出全壘打牆，從美國先發、日職軟銀隊投手馬丁尼茲（Nick Martinez）手上拿下全場第1分。

4局下日本在1出局後攻占滿壘，然而大好得分機會下，柳田悠岐敲出滾地，三壘手傳本壘封殺，下一棒菊池涼介揮空三振，馬丁尼茲守住危機，為自己振臂大吼。

日本先發投手森下暢仁5局投了81球，成功壓制美國打者，只被敲出3支安打，沒有失分，另有5次三振、1次觸身球。

美國馬丁尼茲投6局有7次三振，只因那發陽春砲掉1分，優質先發等不到火力支援。

日本打線在8局再添重要1分，山田哲人敲安之後，靠著犧牲打站上二壘，吉田正尚補上一壘打，原本山田停在三壘，但是美國回傳本壘暴傳，山田趁機跑回本壘。

主審紀華文第一時間判決得分，美國雖提出挑戰，但影像重播後確定原判正確；來自台灣的中職裁判紀華文，今年在奧運棒球開幕、金牌戰都擔任主審。

森下暢仁退場後，接手的千賀滉大、伊藤大海、岩崎優、栗林良吏凍結比數，各投1局無失分，聯手演出完封。

東京奧運棒球金牌戰，日本隊第8棒村上宗隆開轟。特派記者余承翰／橫濱攝影
東京奧運棒球金牌戰，日本隊第8棒村上宗隆開轟。特派記者余承翰／橫濱攝影
東京奧運棒球金牌戰，日本隊先發投手森下暢仁。特派記者余承翰／橫濱攝影
東京奧運棒球金牌戰，日本隊先發投手森下暢仁。特派記者余承翰／橫濱攝影

東奧棒球 2020東京奧運

延伸閱讀

棒球／扛金牌戰主審 紀華文帥氣喊出「Play Ball」

棒球／對日本最熟 美國爭金派出軟銀洋投先發

棒球／山田哲人敲3分清壘安打 日本擊敗南韓進金牌戰

MLB／為何找翻譯水原一平蹲捕？ 大谷翔平有妙回答

相關新聞

棒球／2：0完封美國！日本武士隊終於奪金

東京奧運金牌戰今晚在橫濱球場開打，日本武士隊靠著森下暢仁的好投，與牛棚投手聯手完封美國隊，加上村上宗隆打破僵局的陽春砲，...

棒球／扛金牌戰主審 紀華文帥氣喊出「Play Ball」

東京奧運金牌戰，台灣沒缺席，中職裁判紀華文不僅在開幕戰擔任主審，也接下在金牌戰擔任主審的任務，喊出「Play Ball！...

棒球／0.1局爆害南韓失銅 吳昇桓：我真的很抱歉

2008年北京奧運時是奪金功臣，39歲老將吳昇桓的登板，卻成為南韓隊本屆沒撈到獎牌的主因，今天在銅牌戰後援0.1局狂失5...

籃球／法國內線優勢失靈 杜蘭特率美國完美復仇

本屆東京奧運進入尾聲，眾所矚目的男籃金牌戰，美國志在對法國的完美復仇，法國則是奮力想寫下同屆賽程中二度打敗美國，風光奪金的歷史。 連同2019世界盃八強賽，以及這次奧運小組賽第一場，美國已經連續

籃球／率美國隊奧運4連霸 杜蘭特：一段特殊旅程

東京奧運男籃金牌戰，美國隊今天克服了法國隊的一路糾纏，最終以87：82完成四連霸，對於美國從今年球員徵召到組訓一路遭到質...

田徑／邱普拉標槍擲下印度史上首金 德國維特爆冷出局

東京奧運田徑男子標槍決賽在今天登場，今年多次擲破90公尺、被視為金牌熱門的德國維特（Johannes Vetter），在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。