田徑／男子1500公尺決賽 挪威刷新奧運紀錄摘金
東京奧運田徑男子1500公尺晚間決賽，年僅20歲的挪威選手英格布里森（Jakob Ingebrigtsen）以3分28秒32的成績奪得金牌，並刷新奧運紀錄。
原先的奧運紀錄是由肯亞選手吉普桑（AbelKipsang）在本屆東奧期間於5日改寫，當時他的成績是3分31秒65，時隔兩天又被英格布里森超越。
賽前被看好的肯亞選手切魯約特（Timothy Cheruiyot）向來在男子1500公尺一馬當先，不過今晚僅以些微之差屈居亞軍而摘銀，成績是3分29秒01。
英國選手克爾（Josh Kerr）跑出個人最佳成績3分29秒05獲得銅牌。
這個項目的世界紀錄是3分26秒00，由肯亞選手蓋魯伊（Hicham El Guerrouj）於1998年保持至今。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言