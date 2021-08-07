田徑／男子1500公尺決賽 挪威刷新奧運紀錄摘金

東京奧運田徑男子1500公尺晚間決賽，年僅20歲的挪威選手英格布里森（Jakob Ingebrigtsen）以3分28秒32的成績奪得金牌，並刷新奧運紀錄。

原先的奧運紀錄是由肯亞選手吉普桑（AbelKipsang）在本屆東奧期間於5日改寫，當時他的成績是3分31秒65，時隔兩天又被英格布里森超越。

賽前被看好的肯亞選手切魯約特（Timothy Cheruiyot）向來在男子1500公尺一馬當先，不過今晚僅以些微之差屈居亞軍而摘銀，成績是3分29秒01。

英國選手克爾（Josh Kerr）跑出個人最佳成績3分29秒05獲得銅牌。

這個項目的世界紀錄是3分26秒00，由肯亞選手蓋魯伊（Hicham El Guerrouj）於1998年保持至今。

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