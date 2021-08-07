田徑／女子1萬公尺荷蘭哈山摘金 中長跑奪2金1銅
荷蘭長跑名將哈山（Sifan Hassan）今天晚間在東京奧運田徑女子1萬公尺決賽最後一個彎道衝刺，跑出29分55秒32拿下金牌，在本屆東奧中長跑豐收2金1銅。
巴林的格扎赫尼（Kalkidan Gezahegne）則以29分56秒18奪得銀牌；當前女子1萬公尺世界紀錄保持人、衣索比亞選手吉迪（Letesenbet Gidey）在25圈賽程中幾乎一路領先，但不敵哈山的最終衝刺，以30分01秒72成績鍍銅。
生於衣索比亞的哈山在本屆奧運參加1500、5000和1萬公尺項目；她2日先在5000公尺決賽以14分36秒79奪金，6日於1500公尺決賽中，跑出3分55秒86得到銅牌。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言