田徑／女子1萬公尺荷蘭哈山摘金 中長跑奪2金1銅

荷蘭長跑名將哈山（Sifan Hassan）今天晚間在東京奧運田徑女子1萬公尺決賽最後一個彎道衝刺，跑出29分55秒32拿下金牌，在本屆東奧中長跑豐收2金1銅。

巴林的格扎赫尼（Kalkidan Gezahegne）則以29分56秒18奪得銀牌；當前女子1萬公尺世界紀錄保持人、衣索比亞選手吉迪（Letesenbet Gidey）在25圈賽程中幾乎一路領先，但不敵哈山的最終衝刺，以30分01秒72成績鍍銅。

生於衣索比亞的哈山在本屆奧運參加1500、5000和1萬公尺項目；她2日先在5000公尺決賽以14分36秒79奪金，6日於1500公尺決賽中，跑出3分55秒86得到銅牌。

荷蘭長跑名將哈山最後衝刺摘金。

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