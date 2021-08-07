棒球／村上一棒定江山 日本靠細膩球風奪金

奧運棒球金牌戰由日本對上美國，從棒球在1870年代自美國傳入日本後，兩國在棒球上的發展已有近150年的連結，這次相隔13年棒球項目回歸奧運後的這一屆賽事就由日美爭冠，也算是棒球之神的巧妙安排吧。

兩強對戰互相拉鋸，日本的開路先鋒山田哲人首打席就打出安打站上壘包，可惜後續無力沒有得分，同樣效力於養樂多的村上宗隆則在3局下半一棒打出牆外，打下領先的1分，4局下半攻勢再起，吉田正尚及鈴木誠也接連擊出安打，淺村榮斗再獲得保送形成滿壘，但日本打線再度無法串連，柳田悠岐擊出內野滾地，菊池涼介揮空三振，美國先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）成功解決危機，日本錯過這局滿壘大好得分機會，之後的幾局也只有零星攻勢，直到8局下才有山田及吉田接連打出安打，山田並趁著外野手傳偏回本壘取得第2分，這場比賽的攻勢主要都是由養樂多的球員發起！

八局下日本隊吉田正尚擊出一壘安打，美國隊發生傳球失誤，在二壘的山田哲人(右)衝回本壘得分，美國隊捕手慢不到半秒就能將阻殺。 美聯社

美國在前5局受制日本先發投手森下暢仁的壓制，只打出零星安打，直到6局上才趁日本換上千賀滉大後展開攻勢，站上1、2壘得點圈，7局上在伊藤大海投球下也站上過3壘，不過最後都無功而返，對於日本接下來的兩任投手也都無法突破，終場1分未得，日本就以2:0獲勝並奪下奧運史上首面棒球金牌。

日本隊先發投手森下暢仁五局投球送出5次三振，被打3次安打，有一個觸身球，雖然他好幾次投出挖地瓜看來很驚險，但就是一分都沒有失。 美聯社

雙方先發投手都表現得十分精彩，馬丁尼茲維持今年轉戰軟銀後的好表現，主投6局只被打出5支安打，還投出7次三振，僅失掉被村上打出陽春全壘打的那1分；森下則是投5局也只被打出3支安打，也有5次三振，沒有失分，後續的千賀雖然因為控球不穩而製造了一點小劇場，但也順利解決，伊藤、岩崎優及終結者栗林良吏各守住1局，栗林在這屆賽事拿下1勝4救援成功，每場都上場守成。

美國隊先發投手馬丁尼茲六局投球飆出7次三振，投出1次保送，被打5支安打失掉1分。 美聯社

日本在這屆賽事只打了5場比賽，雖是這屆棒球賽程中要打到決賽所需的最少場次，過程卻是波瀾萬丈，有好幾場比賽打完前半段仍處於落後狀態，但後半都能掌握對手犯錯的機會，適時取得分數，進而逆轉獲勝。首場對多明尼加趁投手沒有補位1壘而在9局下攻下3分再見獲勝；對美國則是在對手極端內野佈陣下打出外野再見安打；準決賽靠著韓國在8局下半的一次雙殺不成，打下3分大局，突破平手僵局打進金牌戰；在這場金牌戰又是藉由美國外野手的傳球偏差而回本壘拿下保險的第2分。

日本隊第三棒鈴木誠也(左)在六局下嘗試盜二壘，經過重播輔助判決後，認定遭到美國隊阻殺出局。 美聯社

而日本的教練團即使有幾次令人討論的調度，但球員們在場上幾乎沒有(明顯及隱形)失誤，在落後或是像這場僅領先1分的比賽中仍維持穩定的表現及心態，是日本這次能順利一償悲願奪下金牌的最重要關鍵，這也不得不佩服日本球員在平時的訓練，以及在比賽中展現出來的注意力及自信心。

再次恭喜日本拿到奧運棒球的首面金牌！

東京奧運棒球金牌戰，日本隊以2比0擊敗美國隊奪得金牌，賽後球員衝進場中相擁慶祝。特派記者余承翰／橫濱攝影

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