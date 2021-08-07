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桌球／日女將石川佳純奪銀 激勵獎品白米可吃100年

中央社 / 東京7日綜合外電報導
東奧日本代表團副隊長、女子桌球選手石川佳純(中)在女子團體項目獲得銀牌，簽約所屬的全農提供可以吃100年的100袋米作為激勵獎品，也把她手上的燒肉免費吃「護照」再延長7個月。 路透社
東奧日本代表團副隊長、女子桌球選手石川佳純(中)在女子團體項目獲得銀牌，簽約所屬的全農提供可以吃100年的100袋米作為激勵獎品，也把她手上的燒肉免費吃「護照」再延長7個月。 路透社

東奧日本代表團副隊長、女子桌球選手石川佳純在女子團體項目獲得銀牌，簽約所屬的全農提供可以吃100年的100袋米作為激勵獎品，也把她手上的燒肉免費吃「護照」再延長7個月。

日媒Sponichi Annex報導，石川佳純所屬的全國農業協調組合連合會（National Federation ofAgricultural Cooperative Associations，簡稱全農），這次提供石川佳純100袋白米，每袋約60公斤、總重約6公噸的白米，作為東奧奪銀的激勵獎品。

6公噸的白米如果用日本人平均消費量來計算，足夠石川吃100年。

石川2016年在里約奧運拿下團體銅牌時，全農也贈送100袋白米，這次全農還追加贈送肉類等日本各地農特產品。

不僅如此，之前送給石川可以到全農直營的燒肉餐廳「不限金額不限人數」吃到飽的「護照」（類似貴賓卡）期限，本來這個月底就要到期，全農也加碼二度展延護照期限到2022年3月底（第一次從2020年8月底展延一年到2021年8月底）。

全農代表理事長野口榮說，恭喜石川奪得銀牌，對在東奧獲得如此輝煌的成績，由衷表達祝賀之意。

野口說，這種最大限度地發揮團隊合作力量的精采演出，給了全日本勇氣與力量，「全農往後也將以日本桌球代表隊的夥伴身份，用日本的食材持續為選手加油」。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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