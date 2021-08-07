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高球／因雨暫停後恢復比賽 美國球后柯達摘金

中央社 / 日本川越市7日綜合外電報導
世界球后美國女將柯達最後在激烈的比賽中以1桿險勝，勇奪金牌。 路透社
世界球后美國女將柯達最後在激烈的比賽中以1桿險勝，勇奪金牌。 路透社

東京奧運女子高爾夫最後一輪今天因雷雨中斷49分鐘後恢復比賽時，領先群有2洞待打完。世界球后美國女將柯達（Nelly　Korda）最後在激烈的比賽中以1桿險勝，勇奪金牌。

法新社報導，比賽於下午1時15分（台灣時間中午12時15分）恢復時，柯達以低於標準桿17桿的成績領先，日本地主選手稻見萌寧落後1桿，印度的阿修克（Aditi Ashok）和韓裔紐西蘭好手高寶璟（Lydia Ko）落後柯達2桿暫時並列第3。

比賽在中午12時26分喊卡時，最後一組的柯達、阿修克和高寶璟在第17洞才開球。儘管柯達最後一輪苦吞1個雙柏忌和1個柏忌，收在低於標準桿2桿的69桿，仍以低於標準桿17桿的267總桿贏得金牌。

稻見萌寧和高寶璟今天都打出低於標準桿6桿的65桿，收在268總桿，雙雙以1桿之差無緣金牌，兩人打延長賽決定銀牌和銅牌得主。

稻見萌寧在延長加洞賽第1洞繳出平標準桿，高寶璟10呎推桿失手，稻見萌寧為地主日本留下銀牌，高寶璟獲得銅牌。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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