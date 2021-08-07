桌球／混雙摘金功成身退 水谷隼因眼疾有意引退

在東奧奪下混雙金牌等共兩面獎牌的32歲日本桌球男選手水谷隼，今天出席記者會宣布，「雖然還沒有做出最後的決定，但我想完全遠離桌球」，理由是因為眼睛不好有意引退。

日本放送協會（NHK）報導，水谷在東奧跟伊藤美誠搭擋奪下桌球混雙金牌，另外也在男子團體賽事拿下銅牌。

東奧桌球賽事到6日全數結束，水谷今天上午跟其他的日本選手共同出席記者會。

水谷曾說東奧是自己代表日本出賽的最後一次奧運，但今天在記者會上說，「還沒有做最後決定」，自己的心情是想完全離開桌球，「最主要原因就是眼睛的影響」。

水谷2019年在贏得日本錦標賽男子單打項目第10次冠軍後曾表示，在前一年就開始出現愈來愈難看到球等情況，感覺眼睛狀況愈來愈不好。

水谷今天在記者會上說，坦白說，如果眼睛的狀況能完全治癒的話，「我也想打到40歲或50歲」，但現實是現在尚無治療方法，「雖然有所不甘，但我想生涯冒險可能到此為止」。

水谷曾出賽4屆奧運，2016年在里約奧運拿下男子團體銀牌，甚至首度為日本桌球界拿下單打項目第一面獎牌（銅牌）。

產經新聞報導，水谷今天也談到在東奧男子團體賽事共同出賽的日本選手張本智和，「看到張本在東奧的表現，對有這麼可靠的後輩感到非常高興，日本桌球界男子選手未來也很光明」。

張本說，自己花了一天說服水谷，「但水谷的心意已決，我只能尊重水谷的意見」。

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