聽新聞
test
0:00 / 0:00
籃球／平均身高僅176公分 日本女籃靠神準三分球首闖金牌戰
世界排名第十的日本女籃昨以87：71擊敗法國，史上首度打進奧運金牌戰，不過，他們全隊的平均身高是晉級八強隊伍中最矮的。據日媒報導，沒有身材優勢的日本女籃能在本屆東京奧運寫下歷史，就是靠著超神準的三分球命中率以及苦練。
日本女籃全隊平均身高僅176公分，不但是八強隊伍中最矮的，在出戰奧運的12支隊伍中也排倒數第二。雖然身高排名敬陪末座，三分球命中率卻名列前茅，截至昨天比賽結束，總計5場比賽159投65中，命中率高達40.9％，在12隊中排名第一。
《日刊體育》報導，擁有WNBA資歷的日本女籃隊總教練霍瓦斯（Tom Hovasse），給予球隊「世界第一」的練習量，日本女籃隊長高田真希在代表隊集訓時看到教練提供的課表相當驚訝，詢問霍瓦斯的子弟兵、球隊當家中鋒大崎佑圭：「你在國內聯賽就練這麼多嗎？這樣會拿冠軍吧。」大崎則回應：「包括自主練習和治療等等，從早到晚都一頭栽入籃球中。」
《日刊體育》指出，日本女籃身材與歐美國家相比處劣勢，但他們靠著豐富的運動量掌握主導權，和跑到哪裡都能投射三分的能力決勝負。明天他們將與奧運7連霸、54連勝的美國爭金，高田真希誓言將全力以赴：「我要在場上跑動直到倒下為止。」
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言