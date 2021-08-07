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籃球／平均身高僅176公分 日本女籃靠神準三分球首闖金牌戰

聯合新聞網 / 綜合報導
沒有身材優勢的日本女籃能在本屆東京奧運寫下歷史，就是靠著超神準的三分球命中率以及苦練。 美聯社
沒有身材優勢的日本女籃能在本屆東京奧運寫下歷史，就是靠著超神準的三分球命中率以及苦練。 美聯社

世界排名第十的日本女籃昨以87：71擊敗法國，史上首度打進奧運金牌戰，不過，他們全隊的平均身高是晉級八強隊伍中最矮的。據日媒報導，沒有身材優勢的日本女籃能在本屆東京奧運寫下歷史，就是靠著超神準的三分球命中率以及苦練。

日本女籃全隊平均身高僅176公分，不但是八強隊伍中最矮的，在出戰奧運的12支隊伍中也排倒數第二。雖然身高排名敬陪末座，三分球命中率卻名列前茅，截至昨天比賽結束，總計5場比賽159投65中，命中率高達40.9％，在12隊中排名第一。

《日刊體育》報導，擁有WNBA資歷的日本女籃隊總教練霍瓦斯（Tom Hovasse），給予球隊「世界第一」的練習量，日本女籃隊長高田真希在代表隊集訓時看到教練提供的課表相當驚訝，詢問霍瓦斯的子弟兵、球隊當家中鋒大崎佑圭：「你在國內聯賽就練這麼多嗎？這樣會拿冠軍吧。」大崎則回應：「包括自主練習和治療等等，從早到晚都一頭栽入籃球中。」

《日刊體育》指出，日本女籃身材與歐美國家相比處劣勢，但他們靠著豐富的運動量掌握主導權，和跑到哪裡都能投射三分的能力決勝負。明天他們將與奧運7連霸、54連勝的美國爭金，高田真希誓言將全力以赴：「我要在場上跑動直到倒下為止。」

東奧籃球 2020東京奧運

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