曲棍球／阿根廷女守門員奪銀 實現與8歲兒約定
阿根廷女子曲棍球贏得東京奧運銀牌，為阿根廷添得第二面獎牌，守門員痛哭感動實現與8歲兒子約定贏得獎牌的承諾。
今年35歲的阿根廷曲棍球門將蘇西（Belen Succi），這次可能是最後一次參加奧運比賽。阿根廷女子曲棍球隊在這次東京奧運能進入四強，最終與荷蘭隊對抗摘下銀牌，蘇西扮演了關鍵角色。
阿根廷女子曲棍球第8次參與奧運，曾在2000年雪梨奧運和2012年倫敦奧運摘下銀牌，2004年雅典奧運和2008年北京奧運獲得銅牌，蘇西卻在接受國家報（LaNacion）採訪時認為「這次要去東京奧運十分不容易」。
2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，阿根廷封城時，蘇西精神層面受到許多衝擊，一度因與孩子生活作息不同，想放棄自我居家鍛鍊，後來想到一起奮戰多年的曲棍球隊及自己的孩子堅持下來，以身作則為下一代展示永不放棄的精神。
在四強賽時，擊敗德國隊後，蘇西在鏡頭前喊道：「為了你，兒子。」獲得銀牌後，蘇西在個人社群上寫著「兒子，你和我一起參與了奧運。」
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
▪ 力挺中華隊 留言抽好禮
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言