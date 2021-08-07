曲棍球／阿根廷女守門員奪銀 實現與8歲兒約定

阿根廷女子曲棍球贏得東京奧運銀牌，為阿根廷添得第二面獎牌，守門員痛哭感動實現與8歲兒子約定贏得獎牌的承諾。

今年35歲的阿根廷曲棍球門將蘇西（Belen Succi），這次可能是最後一次參加奧運比賽。阿根廷女子曲棍球隊在這次東京奧運能進入四強，最終與荷蘭隊對抗摘下銀牌，蘇西扮演了關鍵角色。

阿根廷女子曲棍球第8次參與奧運，曾在2000年雪梨奧運和2012年倫敦奧運摘下銀牌，2004年雅典奧運和2008年北京奧運獲得銅牌，蘇西卻在接受國家報（LaNacion）採訪時認為「這次要去東京奧運十分不容易」。

2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，阿根廷封城時，蘇西精神層面受到許多衝擊，一度因與孩子生活作息不同，想放棄自我居家鍛鍊，後來想到一起奮戰多年的曲棍球隊及自己的孩子堅持下來，以身作則為下一代展示永不放棄的精神。

在四強賽時，擊敗德國隊後，蘇西在鏡頭前喊道：「為了你，兒子。」獲得銀牌後，蘇西在個人社群上寫著「兒子，你和我一起參與了奧運。」

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