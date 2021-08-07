田徑／女子馬拉松 日本時隔17年再有選手跑進前8

東奧女子馬拉松今天結束，日本選手一山麻緒以2小時30分13秒的第8名成績完賽，也是本屆日本女選手之冠，繼2004年雅典奧運後，時隔17年再度有日本女選手跑進前8名。

日本放送協會（NHK）報導，主辦單位考量到氣候炎熱，將馬拉松及競走賽事移師北海道札幌市舉行。今天登場的女子馬拉松賽事更提前一小時到上午6時起跑，理由一樣是避免酷暑影響選手成績。

一山跟另一名日本女選手前田穗南，從起跑到15公里後一直跑在屬於領先集團的日本選手鈴木亞由子後；但到了賽事進入20公里前，前田跟鈴木速度開始變慢。

雖然一山在過程中緊咬領先集團，但到賽事後半段時，包括肯亞及美國選手的領先集團開始加快速度，讓一山在33公里附近被領先集團拋下。

一山一度落到第9名的位置，但靠著拚命緊追來到第8名位置，最後以落後第一名2分53秒的2小時30分13秒完賽，居日本參賽選手之冠，也以賽事第8名獲獎。

今天在一山之後完賽的鈴木以2小時33分14秒居第19名，前田則以2小時35分28秒居第33名。

今天女子馬拉松金牌得主是肯亞跑者傑普徹徹（Peres Jepchirchir），她跑出2小時27分20秒佳績，世界紀錄保持人肯亞跑者科斯蓋（Brigid Kosgei）以2小時27分36秒成績獲得銀牌，美國選手賽德爾（MollySeidel）以2小時27分46秒摘銅。

日本選手最近一次在奧運女子馬拉松獲獎，要追溯到2004年的雅典奧運，當年日本派出的3名選手全數跑進前8名。

產經新聞報導，日本女跑者野口水木在2004年雅典奧運奪得金牌、土佐禮子第5名、坂本直子第7名，但從2004年後，日本女跑者不要說奪牌，連跑進前8名都有困難。

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