跳水／為了改變命運才拼命壓住水花 全紅嬋奪金後夢想實現

中國年僅14歲的跳水天才少女全紅嬋在東京奧運10米跳台跳水中以3跳滿分、總分466.2分一舉摘金，一夕爆紅的他賽後受訪時率真地表示，想賺錢回家給媽媽治病，一句「我連遊樂園都沒去過，也沒去過動物園。」貧苦身分曝光，更令人憐惜。

當賽後訪問記者問全紅嬋如何能跳出滿分，他說：「練的，慢慢一直練唄。我媽媽生病了，可是我不知道那個字怎麼讀，不知道她得的什麼病，然後就很想賺錢，回去給她治病，賺很多錢，治好她……」。

微信公眾號中產生活觀察昨發文指出，14歲的全紅嬋心裡還是個孩子，還沒有學會官腔的「感謝用語」，而是率真地說要賺錢讓母親看病，說明他背後的貧窮，「是為了改變命運，才拼命壓住水花」。全紅嬋出身於廣東湛江市一個農村，人均年收入僅1.1萬人民幣，發文者感慨地說：「他可以壓住命運的水花，他是幸運的，而很多像他一樣的人並不能。」

不過，在全紅嬋奪金後，現在夢想全實現了。根據報導指出，湛江市房產公司將贈予全紅嬋精裝住宅一套，由全紅嬋及家人來現場挑選任意戶型；廣東一家公司再送全紅嬋商鋪一間，某家食品公司則祭出獎金20萬元人民幣（約86萬元新台幣）。此外兩家遊樂園也聽到全紅嬋心聲，對她發出邀請，歡迎她免費暢玩。

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