籃球／法國內線優勢失靈 杜蘭特率美國完美復仇

本屆東京奧運進入尾聲，眾所矚目的男籃金牌戰，美國志在對法國的完美復仇，法國則是奮力想寫下同屆賽程中二度打敗美國，風光奪金的歷史。

連同2019世界盃八強賽，以及這次奧運小組賽第一場，美國已經連續輸給擁有戈貝爾(Rudy Gobert)坐鎮禁區的法國。今日金牌戰，在國家隊歷史得分王杜蘭特(Kevin Durant)的帶領之中，和泰托姆(Jayson Tatum)聯手以猛虎出閘之姿，兩人分別砍下29分6籃板，19分7籃板，幫助美國洗刷外界的質疑，在今日突破這道法國高牆障礙，順利為美國保住籃壇霸主地位，以87比82奪得金牌，創下奧運男籃四連霸。

美國開局依舊慢熱 杜蘭特獨攬進攻重責

這支美國隊在此次賽會打到金牌戰前都有類似的問題，開局慢熱，手感不佳，快速攻守轉換打不出來，以至於上半場與對手僵持，甚至落後。今日金牌戰美國仍然維持這個慣性，開局被打出一波10比4的攻勢，團隊首節三分球前8投盡墨，整節共11投2中。

法國隊後衛德柯洛(左)在第一節送出4次助攻，卻完全沒有出手機會，直到第二節剩下1分鐘時才首次出手，投進他這場唯一的三分球。跟他互相緊盯的美國隊射手布克(右)則是手感不佳，三分球3投0中，全場也只靠罰球得到2分。 美聯社

法國則針對美國禁區強攻，交換防守後，戈貝爾就伺機攻擊籃框，連亞塞布爾(Guerschon Yabusele)也有明顯往內線衝擊的企圖。美國在小陣容禁區防守的劣勢中，不免要賠上許多犯規避免法國輕鬆得分，就上半場而言，雙方罰球次數19比11的差距，籃板球法國也以23比14領先。

杜蘭特單防要扛住戈貝爾顯然吃力，且為了避免像先前比賽陷入犯規麻煩，整體的尺度拿捏看起來也有所顧忌，畢竟杜蘭特絕不能在金牌戰，因為犯規過多而限制住他上場的時間，因為他的無解進攻模式對美國要打開僵局實在太重要了。

首節尾聲便是靠著他的三分球開張與連續中距離與罰球進帳合計12分，才率領美國於後段追趕上法國，並且在第一節結束以22比18反超。

杜蘭特(右)這場比賽三分球第4次出手就進了，中止了美國隊在第一節三分球8投不中的冏境，比前兩場更快進入狀況。 美聯社

美國本場走馬換將的頻率比先前更頻繁，雖然他們在防守端仍無法有效解決防守落位後被法國單吃得手或者以犯規收場。且法國在戈貝爾下去休息後，一樣有218公分的佛爾加上曾打過NBA的波伊里爾(Vincent Poirier)搭配打高低中鋒戰術，維持明顯的內線身高優勢。

但仔細看看美國在外圍的壓迫強度，換防找人速度有所提升，即便法國內線攻擊要到分數的成功率高，能輕鬆把球送到禁區的機會卻是變少，前二節在美國的貼身緊盯之下，全隊一共發生10次失誤，反觀美國則是控制很理想僅有2次。

泰托姆跳出來成為得分之鑰 帶領美國多點開花

泰托姆本場替補上陣後在第二節很快頻頻單打得手，由他與杜蘭特的攻勢串聯幫助美國將比分擴大到雙位數。 兩人包辦球隊上半場七成得分，杜蘭特前兩節21分，泰托姆11分。法國則在戈貝爾回到場上後持續攻擊禁區強勢回應，上半場他就貢獻13分7籃板，努力將比分在前兩節打完縮小到以39比44落後。

美國隊前鋒泰托姆(10號）在攻守兩端都打得相當強勢，全場三分球5投3中，攻下19分並抓了7個籃板。 美聯社（左）、特派記者余承翰／東京攝影

哈勒戴(Jrue Holiday)本場扮演防守大鎖成為關鍵，適時協防到爛帳王佛尼爾(Evan Fournier)，對位弱邊埋伏射手盧瓦烏(Timothe Luwawu-Cabarrot)，特別是箝制住小組賽展現法國王牌氣勢的德科洛(Nando de Colo)，讓他前兩節僅3分進帳。

易籃再戰，法國將進攻圈拉得更大，四名球員在外圍傳導找投射，或者突破買犯規的機會，同時將空間留給戈貝爾去強打內線。可惜的是，一旦法國顯現追趕上兩三球差距的時候，美國總有人能輪流跳出來澆熄法國氣焰，再將分數拉大兩位數分差。

美國隊往往靠著下半場的一波流攻勢，將他們喜歡的快節奏球賽給帶出來，藉由加強壓迫防守，掌握到籃板抓下來後的快速推進，流暢的切傳進攻，一波小高潮的氣勢引領就將就掌握住球賽。

法國隊中鋒戈貝爾身為三次NBA年度最佳防守球員，今天不但是在防守上拚盡全力，也在法國隊進攻遇到困難時發動籃下奇襲。他全場5投5中，罰球13投6中，攻下16分、並且有8個籃板。 特派記者余承翰／東京攝影

第三節杜蘭特、泰托姆持續飆分模式，哈勒戴，里拉德(Damian Lillard)、拉文(Zach Lavine)也都有加入得分行列。美國的全員出擊讓法國面臨的壓力越來越巨大，第三節以71比63結束。

法國為了解決攻擊不順與對抗美國的多點開花，一度變陣擺上雙中鋒，或盧瓦烏、尼利基納(Frank Ntilikina)爆發力較佳的後場陣容試圖衝破美國壓迫防守的封鎖。法國雖然落後大半場，不過在決勝節仍在變陣完展現十足韌性，一度在球賽剩餘五分多鐘之際追趕到僅三分落後。美國當然不願意再回想起小組賽被法國翻盤的夢靨，里拉德、泰托姆很快挺身而出再將球賽擴大到十分差距，兩隊也在決勝階段進入僵持的白熱化對抗，哨音也越吹越緊。

法國上一場在千鈞一髮中險勝斯洛維尼亞的關鍵就是下半場掌握住制空權，油漆區有戈貝爾壓陣，鋒線上有貝頓的大範圍協防奏效。但這場球的不同是，可惜了法國掌握的內線優勢。團隊全場罰球29投僅18中，錯失許多得分機會。而且面對美國隊，即使法國籃板數領先，但眾家球星強大的運動能力，奮力地壓迫，衝搶，影響法國團隊組織甚大。

杜蘭特(左)得到兩隊最高的29分，其中在上半場攻下21分，他的中距離跳投是美國隊本屆能多次演出大逆轉，並在最後贏得金牌的最強武器，美國隊若是沒有杜蘭特，恐怕不會只輸法國一次。 美聯社（左）、特派記者余承翰／東京攝影

美國在最後一分鐘放緩節奏，控制住三球的領先，且抓下關鍵的籃板球。但里拉德卻出現兩罰不中與美國傳球失誤，倒是在最後十秒被追到僅三分差，嚇出一身冷汗。

所幸，大哥杜蘭特最後穩住金牌的死之兩罰俱中，也幫助美國在本屆賽會完美復仇，以87比82打敗法國，收下東京奧運男籃金牌。

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