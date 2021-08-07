田徑／女子馬拉松 肯亞選手金包銀

肯亞好手傑普徹徹（Peres Jepchirchir）今天在日本札幌市跑出2小時27分20秒佳績，勇奪東京奧運女子馬拉松金牌；同胞科斯蓋（Brigid Kosgei）以2小時27分36秒成績拿到銀牌。

東奧官網報導，儘管面臨夏日炎熱高溫的嚴峻挑戰，前6名抵達終點的選手們都突破自我，均跑出賽季最佳成績。

肯亞選手傑普徹徹和科斯蓋包攬金銀牌；美國選手賽德爾（Molly Seidel）以2小時27分46秒摘銅。

路透社提到，世界紀錄保持者科斯蓋與世界田徑錦標賽冠軍切帕蒂奇（Ruth Chepngetich）賽前都獲看好能夠奪金，但最後是由兩屆世界半程馬拉松錦標賽冠軍傑普徹徹脫穎而出，在40公里處一舉超越科斯蓋摘金。

由於天氣悶熱又潮溼，切帕蒂奇在跑到約30公里時退出。以色列選手塞皮特（Lonah Chemtai Salpeter）原本獲看好能摘銅，但最後在38公里處退賽。

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