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田徑／男子5000公尺 烏干達名將切普特格奪金
烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）今天在東京奧運男子5000公尺比賽奪金，彌補他在男子10000公尺比賽得到銀牌的遺憾。
這名24歲的世界紀錄保持人，這次東奧男子5000公尺決賽的成績為12分58秒15。
加拿大好手阿邁德（Mohammed Ahmed）以12分58秒61摘銀，美國選手切爾默（Paul Chelimo）獲銅，成績為12分59秒05。
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