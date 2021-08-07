快訊

南投仁愛鄉公路塌、信義鄉土石流灌進民宅 宣布停班停課

年紀輕就白髮？營養師揭3大元凶：想預防吃這些

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／男子5000公尺 烏干達名將切普特格奪金

中央社 / 東京6日綜合外電報導
烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）今天在東京奧運男子5000公尺比賽奪金。 路透社
烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）今天在東京奧運男子5000公尺比賽奪金。 路透社

烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）今天在東京奧運男子5000公尺比賽奪金，彌補他在男子10000公尺比賽得到銀牌的遺憾。

這名24歲的世界紀錄保持人，這次東奧男子5000公尺決賽的成績為12分58秒15。

加拿大好手阿邁德（Mohammed Ahmed）以12分58秒61摘銀，美國選手切爾默（Paul Chelimo）獲銅，成績為12分59秒05。

東奧國際戰情 2020東京奧運

延伸閱讀

運彩下注資金 化身東奧奪牌後盾

東奧奪12面獎牌創紀錄 蔡英文：國訓中心功不可沒

東奧排名怎麼算？中國金牌最多 在美媒卻非排第1

開刀坐輪椅返台 林鴻道籲2024黃金計畫即刻啟動

相關新聞

東奧成圓夢舞台 88國奪牌、63國摘金皆寫新紀錄

東京奧運讓許多國家圓了第一金、第一牌的夢，賽事來到倒數第3天，已有88國奪牌、63國摘金，雙雙寫下歷屆奧運紀錄。

棒球／美日爭金 下次奧運再有棒球至少再等7年

相隔十三年才產出的奧運棒球獎牌，今天將在橫濱球場決定所屬，美國與日本隊在晚上六點爭金，派出最熟悉日本的軟銀鷹隊洋投馬丁尼...

田徑／男子400公尺接力 義大利爆冷摘金

東京奧運田徑賽男子四百公尺接力昨天爆出冷門，義大利靠著最後一棒托爾圖成功超車英國，以卅七秒五○率先抵達終點，英國與加拿大...

田徑／菲麗絲拿下奧運女子田徑最多獎牌 平劉易士紀錄

美國田徑女將菲麗絲（Allyson Felix）今天在東京奧運400公尺奪得銅牌，拿下生涯第10面奧運獎牌，成為奧運田徑...

田徑／女子馬拉松 肯亞選手金包銀

肯亞好手傑普徹徹（Peres Jepchirchir）今天在日本札幌市跑出2小時27分20秒佳績，勇奪東京奧運女子馬拉松...

田徑／男子5000公尺 烏干達名將切普特格奪金

烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）今天在東京奧運男子5000公尺比賽奪金，彌補他在男子10000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。