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田徑／菲麗絲拿下奧運女子田徑最多獎牌 平劉易士紀錄

中央社 / 東京6日綜合外電報導
美國田徑女將菲麗絲（Allyson Felix）今天在東京奧運400公尺奪得銅牌，拿下生涯第10面奧運獎牌，成為奧運田徑史上得牌最多的女子選手。 路透社
美國田徑女將菲麗絲（Allyson Felix）今天在東京奧運400公尺奪得銅牌，拿下生涯第10面奧運獎牌，成為奧運田徑史上得牌最多的女子選手。 路透社

美國田徑女將菲麗絲（Allyson Felix）今天在東京奧運400公尺奪得銅牌，拿下生涯第10面奧運獎牌，成為奧運田徑史上得牌最多的女子選手，並與美國傳奇田徑名將劉易士並駕齊驅。

美聯社報導，35歲的菲麗絲是美國田徑界中堅成員。她今天從外圈起跑，最後以0.15秒差距贏過牙買加選手麥佛遜（Stephenie Ann McPherson）擠上頒獎台。金牌則由上屆里約奧運冠軍、巴哈馬名將米勒-尤伊伯（Shaunae Miller-Uibo）以48秒36成績蟬聯。

菲麗絲拿下這面銅牌後，打破她原本和牙買加田徑女將奧蒂（Merlene Ottey）共同保持的擁有9面奧運獎牌紀錄，並追平劉易士（Carl Lewis）的10面獎牌成績。劉易士是美國田徑史上獲獎最多的男選手。

菲麗絲從2004年雅典奧運展開奧運參賽史，東奧是她5度參賽，先前共贏得6金3銀，今天則拿下生涯首面奧運銅牌。若美國田徑隊讓她參加明晚的4x400公尺接力賽，她還可能拿下第11面獎牌。

菲麗絲接近3年前帶頭開啟有關女子選手在田徑界甚至體育界處境的討論。由於她原本的贊助商耐吉（Nike）在提供女選手的合約中含有懷孕將令酬勞減少的條文，菲麗絲便與耐吉終止關係。她2018年產下一女，今天奪牌穿的是由她替自創公司設計的跑鞋。

菲麗絲這回雖只拿下銅牌，但已是得來不易。她曾坦言懷孕生女後重返賽事困難，尤其是她懷孕過程並不順利，最後須緊急剖腹生產，母女性命也一度危急。菲麗絲曾提到，她的身體反應已不如以往，要迅速恢復狀態面臨壓力。

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