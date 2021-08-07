快訊

南投仁愛鄉公路塌、信義鄉土石流灌進民宅 宣布停班停課

年紀輕就白髮？營養師揭3大元凶：想預防吃這些

田徑／烏干達女將首面金牌 3000公尺障礙賽奪冠

中央社 / 約翰尼斯堡5日專電
烏干達選手柴穆泰4日在東奧3000公尺女子障礙賽中勇奪金牌。 歐新社
烏干達選手柴穆泰4日在東奧3000公尺女子障礙賽中勇奪金牌。 歐新社

東非烏干達選手柴穆泰4日在東奧3000公尺女子障礙賽中，以9分1秒45的佳績勇奪金牌，這是烏干達1956年參加奧運會65年以來拿下的首面女子金牌。

22歲的柴穆泰（Peruth Chemutai）來自於一個默默無名、位於烏干達東部的偏鄉小鎮圖里（Tulel），父母以務農為生。

烏干達報紙「警戒者報」（Daily Monitor）日前引述柴穆泰說：「我太高興了，這是我成為障礙賽選手以來表現得最傑出的一次。很高興成為冠軍，感覺很棒！」

烏干達過去所有奧運獎牌都來自於男性參賽選手。這次派出13名女性選手與12名男性，首次女性比男性多，似乎預告東奧會將可能有驚喜發生。

柴穆泰是繼1972年慕尼黑奧運男子400公尺障礙賽金牌得主阿基-布（John Akii-Bua）、2012年倫敦奧運男子馬拉松金牌得主基普羅蒂奇（Stephen Kiprotich）後，第3位榮獲奧運金牌的烏干達選手。

當烏干達國旗與國歌在東京夜空中出現時，柴穆泰十分激動。她說：「當我跑完4圈後，發現美國女孩超越我了，我告訴自己不要放棄，堅持到最後。」

柴穆泰在終點前250公尺超越美國選手佛雷里斯克（Michael Frerichs）後就一路領先到底。

柴穆泰在本季賽事開始時並不被看好，教練魯特（Addy Ruiter）發現她在東京奧運期間的表現卻格外出色，嚴格遵守訓練計畫。

魯特說，柴穆泰一如其他菁英運動員一樣，經歷很多起起落落，尤其在訓練營裡的生活很不容易。

柴穆泰於2015年薩摩亞（Samosa）首都阿庇亞（Apia）舉行的英聯邦青年運動會（Commonwealth YouthGames）上，首次展現驚人爆發力，同時贏得1500公尺與3000公尺銀牌。2019年更是突破性的一年。

柴穆泰48歲的父親艾塞雅（Moses Isaiah）在離家約50公里遠的克維恩（Kween）一個貿易中心內觀賞東奧電視轉播，看到女兒榮獲金牌時激動不已，他表示感謝上帝為柴穆泰所做的一切。

2005年8月8日於芬蘭的赫爾辛基（Helsinki）舉行世界錦標賽（World Championships），烏干達女子選手辛庫魯（Dorcus Inzikuru）在傾盆大雨中，贏得了烏干達有史以來第一個障礙賽世界冠軍。

報導指出，或許政府可以像16年前對待辛庫魯一樣，給予柴穆泰汽車和房子作為奧運金牌的獎勵。

東奧國際戰情 2020東京奧運

延伸閱讀

魏如萱奧運文風波 關社群後首露面：音樂前廢話不存在

東奧奪12面獎牌創紀錄 蔡英文：國訓中心功不可沒

開刀坐輪椅返台 林鴻道籲2024黃金計畫即刻啟動

奧運表現亮眼 桌球「教父」、「神童」返國了！

相關新聞

棒球／美日爭金 下次奧運再有棒球至少再等7年

相隔十三年才產出的奧運棒球獎牌，今天將在橫濱球場決定所屬，美國與日本隊在晚上六點爭金，派出最熟悉日本的軟銀鷹隊洋投馬丁尼...

田徑／男子400公尺接力 義大利爆冷摘金

東京奧運田徑賽男子四百公尺接力昨天爆出冷門，義大利靠著最後一棒托爾圖成功超車英國，以卅七秒五○率先抵達終點，英國與加拿大...

田徑／菲麗絲拿下奧運女子田徑最多獎牌 平劉易士紀錄

美國田徑女將菲麗絲（Allyson Felix）今天在東京奧運400公尺奪得銅牌，拿下生涯第10面奧運獎牌，成為奧運田徑...

田徑／女子馬拉松 肯亞選手金包銀

肯亞好手傑普徹徹（Peres Jepchirchir）今天在日本札幌市跑出2小時27分20秒佳績，勇奪東京奧運女子馬拉松...

田徑／男子5000公尺 烏干達名將切普特格奪金

烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）今天在東京奧運男子5000公尺比賽奪金，彌補他在男子10000...

田徑／女子400公尺 米勒-尤伊伯衛冕金牌、美名將奪銅寫歷史

巴哈馬田徑女將米勒- 尤伊伯今天在東京奧運400公尺成功衛冕，同胞賈迪納（Steven Gardiner）昨天才在男子4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。