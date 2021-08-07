田徑／烏干達女將首面金牌 3000公尺障礙賽奪冠

東非烏干達選手柴穆泰4日在東奧3000公尺女子障礙賽中，以9分1秒45的佳績勇奪金牌，這是烏干達1956年參加奧運會65年以來拿下的首面女子金牌。

22歲的柴穆泰（Peruth Chemutai）來自於一個默默無名、位於烏干達東部的偏鄉小鎮圖里（Tulel），父母以務農為生。

烏干達報紙「警戒者報」（Daily Monitor）日前引述柴穆泰說：「我太高興了，這是我成為障礙賽選手以來表現得最傑出的一次。很高興成為冠軍，感覺很棒！」

烏干達過去所有奧運獎牌都來自於男性參賽選手。這次派出13名女性選手與12名男性，首次女性比男性多，似乎預告東奧會將可能有驚喜發生。

柴穆泰是繼1972年慕尼黑奧運男子400公尺障礙賽金牌得主阿基-布（John Akii-Bua）、2012年倫敦奧運男子馬拉松金牌得主基普羅蒂奇（Stephen Kiprotich）後，第3位榮獲奧運金牌的烏干達選手。

當烏干達國旗與國歌在東京夜空中出現時，柴穆泰十分激動。她說：「當我跑完4圈後，發現美國女孩超越我了，我告訴自己不要放棄，堅持到最後。」

柴穆泰在終點前250公尺超越美國選手佛雷里斯克（Michael Frerichs）後就一路領先到底。

柴穆泰在本季賽事開始時並不被看好，教練魯特（Addy Ruiter）發現她在東京奧運期間的表現卻格外出色，嚴格遵守訓練計畫。

魯特說，柴穆泰一如其他菁英運動員一樣，經歷很多起起落落，尤其在訓練營裡的生活很不容易。

柴穆泰於2015年薩摩亞（Samosa）首都阿庇亞（Apia）舉行的英聯邦青年運動會（Commonwealth YouthGames）上，首次展現驚人爆發力，同時贏得1500公尺與3000公尺銀牌。2019年更是突破性的一年。

柴穆泰48歲的父親艾塞雅（Moses Isaiah）在離家約50公里遠的克維恩（Kween）一個貿易中心內觀賞東奧電視轉播，看到女兒榮獲金牌時激動不已，他表示感謝上帝為柴穆泰所做的一切。

2005年8月8日於芬蘭的赫爾辛基（Helsinki）舉行世界錦標賽（World Championships），烏干達女子選手辛庫魯（Dorcus Inzikuru）在傾盆大雨中，贏得了烏干達有史以來第一個障礙賽世界冠軍。

報導指出，或許政府可以像16年前對待辛庫魯一樣，給予柴穆泰汽車和房子作為奧運金牌的獎勵。

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