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田徑／女子400公尺 米勒-尤伊伯衛冕金牌、美名將奪銅寫歷史

中央社 / 東京6日綜合外電報導
巴哈馬田徑女將米勒- 尤伊伯（Shaunae Miller-Uibo，中）今天在東京奧運400公尺成功衛冕，35歲美國田徑名將菲麗絲（右）跑出49秒46奪得銅牌，使她成為奧運史上得牌最多的田徑女子選手。 美聯社
巴哈馬田徑女將米勒- 尤伊伯（Shaunae Miller-Uibo，中）今天在東京奧運400公尺成功衛冕，35歲美國田徑名將菲麗絲（右）跑出49秒46奪得銅牌，使她成為奧運史上得牌最多的田徑女子選手。 美聯社

巴哈馬田徑女將米勒- 尤伊伯今天在東京奧運400公尺成功衛冕，同胞賈迪納（Steven Gardiner）昨天才在男子400公尺摘金，兩人為這個加勒比海島國囊括東奧田徑400公尺男女雙金。

27歲的米勒-尤伊伯（Shaunae Miller-Uibo）以48秒36率先抵達終點，銀牌則由多明尼加選手鮑利諾（Maileidy Paulino）以49秒20拿下。

35歲美國田徑名將菲麗絲（Allyson Felix）跑出49秒46奪得銅牌，使她成為奧運史上得牌最多的田徑女子選手，5度參賽共摘下10面獎牌。東奧是她的奧運告別賽。

菲麗絲今天克服來自牙買加好手麥佛遜（Stephenie Ann McPherson）的激烈挑戰，順利站上頒獎台。麥佛遜失去奪牌希望後癱在地上，隨後開始大聲尖叫，最後被人扶上輪椅推離跑道。

東奧國際戰情 東奧焦點選手 2020東京奧運

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